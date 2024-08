Un juge ordonne la suspension de X au Brésil

Poutine veut se venger et voici sa cible

La suspension restera en vigueur jusqu'à ce que le réseau social se plie aux décisions de la justice brésilienne, paie les amendes qui lui ont été infligées et nomme un représentant légal, selon la décision rendue vendredi. (jch/ats)

Il a également demandé aux géants de la tech Google et Apple, ainsi qu'aux fournisseurs d'accès internet, d'«introduire des obstacles technologiques capables d'empêcher l'utilisation de l'application X» et l'accès au site web.

Le bras de fer entre un juge et Elon Musk se durcit au Brésil

«Est décidée la suspension immédiate, complète et intégrale du fonctionnement de "X Brasil Internet LTDA" sur le territoire national»

Plus de «International»

Voici les noms de bébés les plus rares de Suisse

Les caisses-automatique reculent à l'étranger: et chez Migros et Coop?

Les plus lus

L'homme le plus détesté d'Internet devient encore plus impopulaire

L'américain Martin Shkreli est à nouveau sur le devant de la scène à cause d'un album considéré comme «le plus rare du monde». On vous explique.

Le nom de Martin Shkreli ne vous rappelle rien? L'Américain s'est vu décerner il y a quelques années le titre tristement célèbre de «personne la plus détestée d'Internet». Aujourd'hui, il fait à nouveau la une des journaux et pas en bien. Mais reprenons les choses dans l'ordre.