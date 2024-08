Le bras de fer entre un juge et Elon Musk se durcit au Brésil

Selon le site spécialisé DataReportal, X compte plus de 22 millions d'usagers au Brésil. Parmi eux, le président Luiz Inacio Lula da Silva. Comme pour préparer ses «followers» à une suspension de X, il y a publié jeudi en fin de journée les coordonnées de ses comptes officiels sur les réseaux sociaux concurrents. (ag/ats)

Une éventuelle suspension de X ne serait pas une première au Brésil: la messagerie cryptée Telegram a été bloquée temporairement à deux reprises, en 2022 et 2023, pour avoir refusé d'appliquer des injonctions judiciaires.

Elon Musk fait également l'objet au Brésil d'une enquête judiciaire dans l'affaire des «milices numériques», soupçonnées d'avoir utilisé de l'argent public pour orchestrer des campagnes de désinformation en faveur de Jair Bolsonaro et de ses proches.

En avril, X avait admis que les utilisateurs de plusieurs comptes bloqués avaient réussi à contourner les restrictions. Les comptes concernés appartiennent à des personnalités conservatrices comme le sénateur Marcos do Val, un ancien allié de Jair Bolsonaro, selon la police fédérale.

Et ce en particulier depuis les tentatives de partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), admirateur d'Elon Musk, de discréditer le système de vote électronique lors de l'élection remportée par son rival de gauche Lula en 2022.

Le hashtag Twitter morreu (Twitter est mort) était un des plus utilisés au Brésil après la publication de l'injonction de la Cour suprême.

Elon Musk a également publié un montage photo avec un message sarcastique qualifiant le magistrat de «fils de Voldemort et d'un chevalier Sith» , une allusion aux méchants des sagas Harry Potter et Star Wars.

Le bras de fer entre un juge de la Cour suprême brésilienne et Elon Musk se durcit: les comptes de sa société Starlink ont été bloqués au Brésil , où son réseau social X est menacé d'une suspension imminente.

