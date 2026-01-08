L’année 2025 a été difficile pour Tesla, le constructeur automobile d’Elon Musk. Keystone

Tesla se prend une gifle en Europe

En Europe, Tesla paie le prix des engagements politiques d’Elon Musk. En Suisse, le constructeur a toutefois signé un net rebond en décembre.

En Europe, Tesla s'est pris un mur. Alors que les autres constructeurs automobiles ont, en moyenne, vendu 20% de voitures entièrement électriques de plus en 2025, Tesla a vu ses ventes chuter de 27,8%. En Suisse, le recul est exactement du même ordre: –27,8% par rapport à l’année précédente. En Allemagne, premier marché automobile européen et site de la seule usine Tesla du continent, les ventes ont même été divisées par deux.



La chute est la plus spectaculaire en Suède, où les ventes de Tesla ont plongé de 66,9% sur un an. Un seul pays fait exception, la Norvège, où la marque américaine a progressé de 41,3%. Comment cela se fait-il?

Ce mois de janvier, dans un contexte où 96% des nouvelles immatriculations concernent déjà des véhicules électriques, la Norvège a encore réduit les subventions pour les voitures électriques.

A l'automne, cette perspective a provoqué un pic historique des ventes, dont Tesla a particulièrement profité. Ces achats anticipés risquent toutefois de manquer cruellement au constructeur début 2026.



La Norvège est ainsi le seul grand marché européen où Tesla a gagné des parts en 2025. Dans tous les autres pays clés, le constructeur américain a cédé du terrain face à ses concurrents européens et chinois.

Le leader incontesté du marché de l’électrique en Europe reste le groupe Volkswagen. Outre la marque VW et ses modèles ID, les voitures électriques de Skoda ont gagné en popularité. Les constructeurs chinois comme BYD, MG ou Leapmotor ont, eux aussi, conquis des parts de marché en 2025, principalement aux dépens de Tesla.

Les ventes de Tesla devraient baisser en 2026

Comme le montre ce graphique, à l’exception de trois pays, le mois de décembre n’a pas été brillant pour Tesla.

La performance exceptionnelle enregistrée en Norvège s’explique, là encore, par la réduction annoncée des avantages fiscaux sur les voitures électriques dès 2026. Cette annonce a entraîné un record de ventes en décembre dans le pays nordique. En parallèle, Tesla a livré, en une seule fois, un grand nombre de véhicules en Suisse. Il ne faut toutefois pas y voir le signe d’un redressement durable. Début 2026, les ventes de la marque devraient à nouveau retomber à un niveau nettement plus bas, y compris chez nous.

Tesla recule en Europe depuis 2024 déjà sous l’effet d’une concurrence de plus en plus intense, d’une gamme de modèles limitée et des prises de position politiques d’Elon Musk, ainsi que de ses éloges envers des figures de l’ultradroite, qui ont suscité des protestations publiques.



Un autre constat s’impose, la concurrence a rattrapé Tesla sur le plan technologique et l’a même dépassé dans certains domaines. Même des avantages longtemps incontestés, comme le réseau de Superchargeurs, perdent de leur importance face à la multiplication des fournisseurs de bornes de recharge.

Tesla recule aussi à l'échelle mondiale

A l’échelle mondiale, l’année 2025 a été nettement moins catastrophique pour Tesla. Les ventes globales ont reculé d’un peu moins de 10%, pour s’établir à 1,636 million de véhicules.

Sur les marchés clés que sont les Etats-Unis et la Chine, Tesla continue de profiter de son statut de pionnier. En Chine, le constructeur a ainsi réussi à limiter la baisse des ventes à environ 7%. De nombreux constructeurs occidentaux aimeraient pouvoir en dire autant.

Tesla est aussi parvenu, en partie, à compenser la faiblesse de la demande européenne par des livraisons vers d’autres régions, comme la Corée du Sud, Taïwan ou la Turquie, où la mobilité électrique progresse rapidement.

Et maintenant?

L’analyste Troy Teslike écrit:

«Après un recul de 1,1% en 2024, les livraisons mondiales de Tesla ont chuté de 8,6% en 2025. Je m’attends à une baisse encore plus marquée en 2026.»

La question cruciale est de savoir si Tesla peut dégager des bénéfices avec son service de robotaxis avant que les ventes de voitures ne diminuent davantage. L’action Tesla vit de l'engouement médiatique, que personne n’alimente mieux qu’Elon Musk, mais plusieurs trimestres consécutifs de pertes pourraient devenir un véritable «tueur de hype».

Les analystes restent divisés quant aux perspectives de Tesla pour 2026. Les prévisions vont d’une légère croissance à un recul encore plus prononcé. En Suisse, un plancher a peut-être été atteint.

Mais Tesla souffre toujours de l’absence d’un petit modèle électrique bon marché adapté au marché européen. Les constructeurs européens et chinois continueront donc de mettre le constructeur américain sous pression.

Aux Etats-Unis, après la décision de Donald Trump de mettre fin aux subventions pour les voitures électriques, l’année s’annonce compliquée pour l’ensemble du secteur.

Tous les espoirs se reportent une fois de plus sur la Chine. Les véhicules électriques y progressent plus rapidement qu’en Europe, et bien plus vite qu’en Amérique du Nord. Tesla en profite, même si la guerre des prix extrêmement intense avec les constructeurs chinois risque de lui coûter encore des parts de marché.

A cela s’ajoute le fait que les géants de l’automobile Toyota et Volkswagen n’ont pas du tout renoncé au marché chinois. Avec de nouveaux modèles électriques spécifiquement conçus pour les clients chinois, la concurrence va encore se durcir.



