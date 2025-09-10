bien ensoleillé18°
Economie
Elon Musk

epa10998583 US tech entrepreneur Elon Musk, owner of Tesla, SpaceX and X, reacts as he attends a conversation event with British Prime Minister Rishi Sunak (unseen) in central London, Britain, 02 Nove ...
Elon Musk fait la moue: il n'est plus l'homme le plus riche du monde.Image: EPA POOL

Elon Musk n'est plus la personne la plus riche du monde

Le Elon Musk n'est plus le détenteur du titre d'homme le plus riche du la planète. C'est désormais Larry Ellison qui croule sous une pluie de billets.
10.09.2025, 18:0110.09.2025, 18:01
Plus de «Economie»

Bloomberg l'annonce sur son site: le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison (81 ans), a vu sa fortune bondir de 101 milliards de dollars pour atteindre 393 milliards de dollars, mardi soir. Cet immense magot dépasse la valeur nette du compte en banque d'Elon Musk. Le patron de Tesla comptabilise 385 milliards de dollars.

Cette augmentation significative, voire stratosphérique comme l'écrit CNN, est due à l'action d'Oracle qui s'envolait mercredi à Wall Street, après avoir annoncé le chiffre d'affaires de ses infrastructures «cloud» devrait atteindre 144 milliards de dollars d'ici 2030.

Gros passage à vide pour Tesla

La PDG Safra Catz annonçait mardi, après la clôture de la bourse, qu'Oracle avait signé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec des clients au cours du trimestre, et qu'elle prévoyait d'en signer plusieurs autres dans les mois à venir. Résultat: une envolée boursière, même si Oracle a dévoilé des résultats légèrement en dessous des attentes pour son dernier trimestre.

Larry Ellison, chairman and chief technology officer of Oracle Corporation, sits in the Oval Office of the White House as President Donald Trump signs an executive order, Monday, Feb. 3, 2025, in Wash ...
Larry Ellison.Keystone

«La plus forte hausse journalière jamais enregistrée»

Larry Ellison, qui a créé la société en 1977, est le principal actionnaire d'Oracle, dont la capitalisation boursière est estimée à 700 milliards de dollars. Bloomberg confirme d'ailleurs que l'augmentation de la fortune d'Ellison constitue la «plus forte hausse journalière jamais enregistrée» au sein de l'indice. La société américaine profite du boom de l'intelligence artificielle, voyant son action augmenté de 103%.

Elon Musk restait le leader incontesté au sommet des grandes fortunes mondiales. Il avait perdu son trône en 2021 au profit de Bernard Arnault, PDG de LVMH, puis en 2024 au profit de Jeff Bezos. (svp)

