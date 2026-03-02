assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Iran

Iran: Israël bombarde le Liban à cause du Hezbollah

Israeli airstrikes hit Southern Lebanon despite ceasefire SIDON, LEBANON JANUARY 21: Thick smoke rises from buildings after Israeli airstrikes targeted several locations in the town of Qanarit, south ...
Une frappe israélienne à Qennarit, dimanche, dans le sud du Liban.Image: www.imago-images.de

Pourquoi Israël bombarde le Liban

Le Hezbollah entraîne à nouveau le Liban dans la guerre. Israël a promis de faire «payer le prix fort» les attaques du mouvement islamiste sur son territoire. Ses frappes massives ont pour l'heure fait au moins 31 morts.
02.03.2026, 09:5802.03.2026, 09:58
Nader DURGHAM, beyrouth/afp

Des frappes israéliennes massives sur le Liban ont tué 31 personnes lundi, en riposte à une attaque du Hezbollah contre Israël en solidarité avec l'Iran, qui a entraîné le Liban dans le conflit régional. Le chef de l'armée israélienne, le général Eyal Zamir, a affirmé que les frappes contre le Hezbollah pourraient durer de «nombreux jours». Israël a prévenu que que la formation pro-iranienne allait «payer le prix fort».

IDF chief of staff Eyal Zamir salutes during the funeral of Hadar Goldin an Israeli soldier killed in Gaza in 2014 and whose body had been held there until it was released Sunday, in Kfar Saba, Israel ...
Eyal Zamir en novembre 2015Keystone

Les frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, et le sud du pays ont jeté à nouveau des familles sur les routes dans le pays, sorti en novembre 2024 d'une guerre meurtrière avec Israël. Le mouvement armé chiite pro-iranien avait promis de «faire face à l'agression» américano-israélienne après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Iran👈

Il a mis ses menaces à exécution, affirmant lundi avoir tiré des missiles et des drones vers la région de Haïfa (nord d'Israël), pour la première fois dans ce conflit, afin de «venger» le guide iranien.

Qui était le guide suprême de l'Iran tué samedi?

Le président libanais Joseph Aoun a déploré «l'insistance à utiliser une fois de plus le Liban comme plateforme pour des guerres qui ne (le) concernent pas», se joignant aux condamnations de cette attaque, qui intervient au moment même où la pression de Washington s'intensifiait sur Beyrouth pour remplir sa promesse de désarmer ce groupe.

Plusieurs dirigeants visés

La riposte d'Israël ne s'est pas faite attendre: son armée a annoncé frapper des cibles à travers tout le pays et ordonné aux habitants d'une cinquantaine de villages d'évacuer. Des journalistes ont entendu de puissantes explosions à Beyrouth.

Le ministère libanais de la Santé a fait état de 31 tués et 149 blessés dans un premier bilan des frappes sur la banlieue de la capitale et le sud. Dans la banlieue sud de Beyrouth, un photographe a vu deux immeubles dont les étages supérieurs ont été touchés, et l'un des appartements en feu.

Notre commentaire 👇

Commentaire
Iran: le mur islamiste et la faillite d'une certaine gauche

L'équipe de l'AFP a vu des habitants de la banlieue fuir à la hâte leurs domiciles. Un trafic important de véhicules transportant des familles, certains avec des matelas sur le toit, a ainsi convergé du sud du Liban vers la ville de Saïda sur le littoral.

Cars sit in traffic as residents flee Israeli airstrikes in Dahiyeh, a southern suburb of Beirut, Lebanon, early Monday, March 2, 2026. (AP Photo/Bilal Hussein) Lebanon Israel
Des colonnes de voitures dans le Sud du LibanKeystone

L'armée israélienne a dit avoir visé plusieurs dirigeants du Hezbollah dans la région de Beyrouth, ainsi qu'un autre dans le sud du Liban. «Les frappes se poursuivent et leur intensité va augmenter», a écrit le général Rafi Milo, chef du commandement nord, dans un communiqué de l'armée israélienne sur Telegram, assurant que le mouvement allait «payer le prix fort» pour son soutien à Téhéran.

Il a précisé que d'importantes troupes avaient été déployées le long de la frontière et que d'autres pourraient suivre, excluant à ce stade une évacuation de la population du nord d'Israël, directement exposée à des tirs depuis le Liban. L'armée israélienne a affirmé avoir visé «des responsables, des quartiers généraux et des infrastructures» du Hezbollah.

«L'axe de la résistance» de l'Iran

Le Hezbollah est sorti affaibli d'une guerre avec Israël dans laquelle il s'était engagé unilatéralement en octobre 2023 pour soutenir le Hamas palestinien, son allié, en raison de la guerre à Gaza menée à la suite de l'attaque sanglante du 7-Octobre 2023.

Israël continue de le viser malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis novembre 2024, et l'accuse de se réarmer. Samedi, peu avant le déclenchement de l'offensive contre l'Iran, Israël avait bombardé ce que son armée avait appelé des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban. Contrairement à juin dernier, lors des raids israéliens et américains sur l'Iran, le Hezbollah a décidé de s'impliquer, car il est directement concerné.

La situation au Moyen-Orient inquiète la Suisse et Guy Parmelin

Outre le changement de pouvoir en Iran, Etats-Unis et Israël veulent anéantir avec leur offensive «l'axe de la résistance» de l'Iran qui s'appuie sur des forces alliées dans la région qu'il arme et qu'il finance: les groupes islamistes Hezbollah au Liban et Hamas à Gaza, les rebelles houthis au Yémen et les milices en Irak.

Dans un communiqué, le Hezbollah a dit avoir lancé «une salve de missiles et un essaim de drones» dans la nuit sur une position militaire au sud de Haïfa «en représailles au sang pur» du guide suprême iranien Ali Khamenei «et pour défendre le Liban et son peuple».

KEYPIX - epa12787753 Hezbollah supporters cry during a gathering in solidarity with the Islamic Republic of Iran in the Dahieh suburb of Beirut, Lebanon, 01 March 2026. Hundreds of Hezbollah supporter ...
Une femme pleure la mort d'Ali Khamenei à Beyrouth.Keystone

L'armée israélienne, de son côté, a affirmé avoir intercepté l'un des projectiles, tandis que d'autres sont tombés «dans des zones dégagées» sans faire ni victime ni dégât. Environ trois heures avant la revendication des tirs par le Hezbollah, les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé sur Telegram que le Hezbollah avait «attaqué Haïfa avec six missiles».

«Le Yémen entrera aussi dans la bataille dans quelques heures», ont ajouté les Gardiens.

Toute l'actu sur la guerre entre Israël et l'Iran
«Retour à la réalité»: ces influenceurs de Dubaï sont choqués (et moqués)
5
«Retour à la réalité»: ces influenceurs de Dubaï sont choqués (et moqués)
«Personne ne peut nous aider»: ces Suisses coincés à Dubaï racontent
1
«Personne ne peut nous aider»: ces Suisses coincés à Dubaï racontent
de Kilian Marti
La télévision iranienne ciblée ++ 9 navires iraniens coulés
1
La télévision iranienne ciblée ++ 9 navires iraniens coulés
de Team watson
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
de Jean-Philippe CHOGNOT
Thèmes
Des pluies déclenchent des torrents rouge sang en Iran
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La guerre se propage: on fait le point
Des explosions entendues au Qatar et aux Emirats, une intense campagne de bombardements au Liban, un Trump qui crie vengeance: voici les derniers développements sur la guerre en Iran.
Au troisième jour de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran, Israël continue lundi de bombarder Téhéran et a lancé des raids qui ont fait au moins 31 morts au Liban, en riposte à des attaques du mouvement pro-iranien Hezbollah contre son territoire.
L’article