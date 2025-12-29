assez dégagé-2°
DE | FR
burger
International
Elon Musk

Musk crée un gros malaise avec cette ado de 18 ans

Cette jeune femme risquait l’expulsion et Musk s’est contenté de reluquer son physique.
Cette jeune femme risquait l’expulsion et Musk s’est contenté de reluquer son physique. images: dr, getty

Musk crée un gros malaise avec cette ado de 18 ans

Née à Los Angeles, Audrey Morris risquait l’expulsion de son pays d’origine. Mais c’est un message du patron de Tesla qui a le plus perturbé cette adolescente danoise d’à peine 18 ans.
29.12.2025, 21:4429.12.2025, 21:44
Fred Valet
Fred Valet

Dès qu’il balance une énormité sur son propre réseau social, on se demande à chaque fois si Elon Musk n’aurait pas plus urgent à gérer. Rebelote ce dimanche, avec un tweet qui a laissé beaucoup de commentateurs au mieux songeurs, au pire, dégoûtés.

Alors que les déboires administratifs d’une jeune femme sont apparus sur son fil d’actualité, le patron de Tesla a décidé, sans trop réfléchir, de commenter le physique de cette lycéenne d’à peine 18 ans.

«Celles qui ont un niveau de sex-appeal de 8 ou plus devraient bénéficier d'une exemption»
Elon Musk, dimanche, sur X.
Image

L’homme le plus riche du monde a eu beau rajouter un emoji qui éclate de rire à la fin de son message, il suggère tout de même que l’immigration devrait être plus permissive pour les jolies filles.

Mais pourquoi risquait-elle l’expulsion?

On vous explique tout.

Audrey Morris est une jeune femme née à Los Angeles, mais d’origine danoise. Cette lycéenne, qui vit dans la 2e plus grande ville du Danemark, Aarhus, depuis l’âge de neuf ans, a failli être expulsée de son pays d’origine en début d’année 2025: «Ses problèmes ont commencé lorsqu'elle a emménagé dans le dortoir de son lycée, situé dans une autre ville. Cela allait à l'encontre des conditions de son titre de séjour temporaire», explique le Daily Beast, qui a réussi à joindre la jeune femme au bout du fil.

Autant dire que la remarque de l’ex-meilleur ami de Trump l’a laissée sans voix.

«C’est complètement dingue... venant de lui... c'était vraiment... je suis sidérée»
Audrey Morris, au média Daily Beast

Au bout du fil avec le média américain, lundi, Audrey Morris avoue qu’elle aurait préféré que cet homme riche et puissant se concentre sur ce qu'elle a accompli «dans le milieu universitaire, par exemple. Ça aurait été super. Ça aurait été tellement utile».

Si, depuis, la jeune femme a échappé à une expulsion immédiate et se retrouve désormais en possession d’un visa valable dix ans, la citoyenneté danoise lui a été refusée, «contrairement à sa mère américaine et à son frère de 15 ans».

Sur les réseaux sociaux, la remarque plutôt désobligeante d’Elon a suscité de nombreuses réactions outrées:

«Elon... elle n’a que 18 ans...»
«Tu reluques une fille de 18 ans maintenant, Elon? Quelle classe...»
«Elle paraît en avoir 15, dégage vieux mâle pervers!»

Contacté par le média américain pour obtenir une explication, Elon Musk n’a pas répondu.

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Les images contenues dans le dossier Epstein
1 / 12
Les images contenues dans le dossier Epstein

Ghislaine Maxwell, Bill Clinton et Kevin Spacey.
source: sda
partager sur Facebookpartager sur X
On a rencontré le tatoueur qui met des mots sur les maux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi l'enterrement de Brigitte Bardot suscite la polémique
L'entourage de la star décédée dimanche se prépare pour les obsèques à Saint-Tropez. Mais la question d'un hommage national divise, alors qu’elle sera inhumée le 7 janvier. Reportage.
Quel hommage pour Brigitte Bardot? L'entourage de la star est attendu à Saint-Tropez lundi pour organiser des obsèques à son image dans ce petit port méditerranéen où elle menait une vie simple, loin des projecteurs et des controverses.
L’article