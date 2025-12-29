Cette jeune femme risquait l’expulsion et Musk s’est contenté de reluquer son physique. images: dr, getty

Musk crée un gros malaise avec cette ado de 18 ans

Née à Los Angeles, Audrey Morris risquait l’expulsion de son pays d’origine. Mais c’est un message du patron de Tesla qui a le plus perturbé cette adolescente danoise d’à peine 18 ans.

Dès qu’il balance une énormité sur son propre réseau social, on se demande à chaque fois si Elon Musk n’aurait pas plus urgent à gérer. Rebelote ce dimanche, avec un tweet qui a laissé beaucoup de commentateurs au mieux songeurs, au pire, dégoûtés.

Alors que les déboires administratifs d’une jeune femme sont apparus sur son fil d’actualité, le patron de Tesla a décidé, sans trop réfléchir, de commenter le physique de cette lycéenne d’à peine 18 ans.

«Celles qui ont un niveau de sex-appeal de 8 ou plus devraient bénéficier d'une exemption» Elon Musk, dimanche, sur X.

L’homme le plus riche du monde a eu beau rajouter un emoji qui éclate de rire à la fin de son message, il suggère tout de même que l’immigration devrait être plus permissive pour les jolies filles.

Mais pourquoi risquait-elle l’expulsion?

On vous explique tout.

Audrey Morris est une jeune femme née à Los Angeles, mais d’origine danoise. Cette lycéenne, qui vit dans la 2e plus grande ville du Danemark, Aarhus, depuis l’âge de neuf ans, a failli être expulsée de son pays d’origine en début d’année 2025: «Ses problèmes ont commencé lorsqu'elle a emménagé dans le dortoir de son lycée, situé dans une autre ville. Cela allait à l'encontre des conditions de son titre de séjour temporaire», explique le Daily Beast, qui a réussi à joindre la jeune femme au bout du fil.

Autant dire que la remarque de l’ex-meilleur ami de Trump l’a laissée sans voix.

«C’est complètement dingue... venant de lui... c'était vraiment... je suis sidérée» Audrey Morris, au média Daily Beast

Au bout du fil avec le média américain, lundi, Audrey Morris avoue qu’elle aurait préféré que cet homme riche et puissant se concentre sur ce qu'elle a accompli «dans le milieu universitaire, par exemple. Ça aurait été super. Ça aurait été tellement utile».

Si, depuis, la jeune femme a échappé à une expulsion immédiate et se retrouve désormais en possession d’un visa valable dix ans, la citoyenneté danoise lui a été refusée, «contrairement à sa mère américaine et à son frère de 15 ans».

Sur les réseaux sociaux, la remarque plutôt désobligeante d’Elon a suscité de nombreuses réactions outrées:

«Elon... elle n’a que 18 ans...»

«Tu reluques une fille de 18 ans maintenant, Elon? Quelle classe...»

«Elle paraît en avoir 15, dégage vieux mâle pervers!»

Contacté par le média américain pour obtenir une explication, Elon Musk n’a pas répondu.