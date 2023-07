Gouvernement français remanié: huit nouveaux entrants

«Ce qui intéresse les Français, ce n'est pas de savoir si on va remplacer des inconnus par d'autres inconnus», a critiqué jeudi le député de droite Pierre-Henri Dumont, estimant «qu'en gardant la même première ministre, on voit très bien que le cap n'a aucune chance d'être changé».

«Poutine veut provoquer une famine»

La Russie a mis fin à l'accord sur les céréales avec l'Ukraine. Les réactions se multiplient. En Allemagne, Marie-Agnes Strack-Zimmermann est présidente de la commission de Défense du parlement fédéral. Elle analyse cette décision.

La guerre en Ukraine connaît une victime collatérale: la production et l'envoi de céréales à travers l'Europe et le monde. Un accord avait été trouvé entre Poutine et Zelensky, via l'aide de Recep Tayyip Erdogan, pour que le commerce mondial de céréales ukrainiennes en mer Noire puisse reprendre. C'était le 22 juillet 2022. Un an plus tard, le gouvernement russe annonce suspendre cet accord, dénonçant les critères de l'accord, qui n'ont selon lui pas été respectés.