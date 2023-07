Emmanuel Macron maintient Elisabeth Borne à Matignon

Plus de doute, la confiance est toujours de mise entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron.

Jane Birkin détestait les chaussettes

Avant que les bobos ne s'accaparent les paniers en osier et les t-shirts blancs en lin à 500 euros, il y avait Jane Birkin. Eternelle, simple, iconique, sans froufrou ni chaussettes, ni... petite culotte.

Que le look faussement décontracté des Parisiennes d'aujourd'hui vous inspire ou vous agace, la responsable n'est pas à trouver dans un studio d'artiste de la butte Montmartre. Non. Elle est née et a grandi au Royaume-Uni, terre d'origine de la plus Française des Britanniques: Jane Birkin, actrice et chanteuse mythique, disparue le 16 juillet 2023, à l'âge de 76 ans.