Emmanuel Macron a rencontré Giorgia Meloni à Rome

Et Giorgia Meloni a donné des gages à ses partenaires européens en martelant son attachement à l'Otan et sa détermination à soutenir l'Ukraine, tout en nommant des personnalités qu'ils peuvent juger rassurantes aux postes-clés des Affaires étrangères et de l'Economie. (ats/jch)

Lors de ses précédentes audiences papales, en 2018 et 2021, le président Macron avait de fait à chaque fois eu des entretiens plus ou moins formels avec les dirigeants italiens.

Jusqu'au bout, Paris s'était montré très prudent sur la possibilité et même l'opportunité d'un tel tête-à-tête, le motif officiel de la venue du chef de l'Etat à Rome étant un discours sur la paix prononcé dimanche lors d'un forum international et une audience avec le pape François prévue lundi matin.

En Iran, les manifestations continuent après 6 semaines de grogne

Plus d'un mois par la mort de la jeune Kurde iranienne Mahsa Amini après son arrestation, les Iraniennes et Iraniens ne décolèrent pas. Six semaines que les protestations perdurent. On vous résume la situation.

Les commerçants et ouvriers dans plusieurs villes d'Iran ont organisé des grèves samedi sur fond de protestations déclenchées il y a plus d'un mois par la mort de la jeune Kurde iranienne Mahsa Amini après son arrestation, selon des ONG.