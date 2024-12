Des propos jugés racistes et colonialistes qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux et les plateaux télé. Image: dr

«Si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde»: Macron s'emporte

En visite à Mayotte après le passage du cyclone Chido, Emmanuel Macron a eu un vif échange avec des sinistrés. Une phrase du président français a fait le tour du web. Elle s'ajoute à d'autres propos polémiques que lui attribue Le Monde, comme le fait d'avoir surnommé Matignon «La cage aux folles» lorsque Gabriel Attal était premier ministre.

La colère gronde parmi les habitants à Mayotte, dévastée après le passage de la tempête Chido. En déplacement sur l’île, Emmanuel Macron a été interpellé par des sinistrés exaspérés par la lenteur de l’aide. Une séquence immortalisée par Brut a particulièrement retenu l’attention.

«Aujourd’hui, vous venez nous dire que tout va bien alors que tout va mal», a lancé une habitante, «On va compter les morts dans les bidonvilles, monsieur le président». Bilan provisoire: 31 morts et 2500 blessés, mais le préfet craint des décès bien plus nombreux, d’autant plus que de nombreuses personnes décédées ont déjà été enterrées par leurs proches sans qu’ils aient été comptabilisés.

«J’ai passé la journée avec vous, je m’égosille pour parler», s’emporte Macron, ajoutant: «Si quelqu’un m’a entendu dire que tout va bien, levez le doigt». Devant la foule, il martèle:

«Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d’être en France!».

Mais c’est surtout une autre phrase qui fait le tour du web:

«Si ce n’était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde!»

La séquence en question: Vidéo: extern / rest

Des propos jugés racistes et colonialistes qui ont fait réagir sur les réseaux sociaux et les plateaux télé.

Visite prolongée sur fond de polémiques

Pour évaluer l’étendue des dégâts, Macron prolonge sa visite à Mayotte. Il prévoit de se rendre dans les localités isolées où l’aide peine à arriver. Objectif: fournir eau et nourriture à toutes les communes d’ici dimanche. «Des largages par hélicoptères» sont prévus si nécessaire. Il visitera aussi un bidonville ravagé par la tempête.

Par ailleurs, hasard de calendrier, Le Monde a publié plusieurs articles ces derniers jours au sujet d'autres propos attribués au président français. Et notamment cette enquête publiée jeudi 19 décembre dans laquelle Emmanuel Macron est accusé d'avoir tenu des propos racistes en 2023 devant son ministre de la Santé d'alors:

«Le problème des urgences dans ce pays, c’est que c’est rempli de Mamadou»

Des phrases attribuées au président et que réfute l'Elysée ce vendredi matin. «L’Elysée dément fermement ces propos rapportés qui n’ont fait l’objet d’aucune vérification auprès de la présidence avant publication.»

Le Monde a également écrit, dans une autre enquête parue mercredi que, lorsque Gabriel Attal était premier ministre, le président surnommait Matignon «la cage aux folles», en référence à l'homosexualité de l'ancien chef du gouvernement.