Le souverain pontife a été accueilli sur le tarmac par le président Emmanuel Macron Keystone

Le pape Léon XIV est arrivé à Paris

Le souverain pontife fait sa première visite en France dès ce vendredi. Discours et bains de foules sont au programme.

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Le pape Léon XIV est arrivé vendredi en France, pour une visite de quatre jours très attendue par les fidèles catholiques. Il doit aborder de multiples thèmes, dont l'intelligence artificielle, la question migratoire ou la lutte contre les violences sexuelles.

L'avion du pape de 71 ans – dont la grand-mère a émigré de France aux Etats-Unis – a atterri peu avant 10h à l'aéroport d'Orly, où il a été accueilli par le président Emmanuel Macron. Pour célébrer son arrivée, les cloches des églises du pays ont commencé à sonner à la volée pour sept minutes.

«Je voyage en France comme ailleurs dans le monde en tant que disciple de Jésus-Christ, souhaitant proclamer la paix, la paix du Christ dans le monde entier», a déclaré le pape à bord de l'avion papal, assurant que son voyage doit comporter «plusieurs sujets très importants».

Une grande déambulation en papamobile

De l'aéroport, Léon XIV devait se rendre directement au palais de l'Elysée, où il tiendra un premier discours vers 11h45 devant les autorités et le corps diplomatique. Lors de cette première journée marathon, le pape s'exprimera aussi dans l'après-midi (15h) au siège de l'Unesco où il devrait renouveler son appel à réguler l'IA, dans un contexte d'inquiétude croissante sur les dérives possibles des algorithmes.

Suivra un bain de foule sous des températures estivales avec une grande déambulation en papamobile de 2,5 km dans le centre de la capitale jusqu'à la cathédrale Notre-Dame. Léon XIV célébrera des vêpres à 17h15.

Dernière étape de la journée: une grande veillée de prière au Stade de France de Saint-Denis, au nord de Paris, devrait réunir 80 000 jeunes de 17 à 35 ans pour un programme mêlant pop-louange, échanges avec le pape et exposition de la «sainte tunique du Christ», relique conservée à Argenteuil. (jzs/ats/afp)