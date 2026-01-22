Les lunettes de Macron font le bonheur de son fabricant. Image: keystone

Moquées par Trump, les lunettes de Macron s'arrachent

Suite à une inflammation à l’œil, le président français portait des lunettes de soleil lors de son allocution à Davos. Une apparition qui a boosté les ventes du fabricant de l'accessoire.

Avec ses lunettes de soleil à la tribune du Forum économique mondial (WEF), Emmanuel Macron s’est attiré les moqueries de Donald Trump. Et de nombreux journaux ont mis en Une la photo du chef d'Etat français affublé de ces lunettes d’aviateur – qu’il portait à cause d’une inflammation de l’œil.

Pour le petit fabricant français de ces lunettes de luxe, l’effet a été immédiat: il croule désormais sous les commandes. La boutique en ligne de la marque Henry Jullien a même été temporairement inaccessible.

«Nos amis et nos clients ont commencé à nous demander si c’était bien notre modèle. Ça nous rend vraiment fiers», a déclaré à RTL Stefano Fulchir, patron d’iVision Tech, la maison mère italienne de la marque.

Des centaines de sollicitations sont depuis arrivées. «En moyenne, nous fabriquons 100 paires de ce modèle Pacific par an. Mais vu l’attention qu’elles reçoivent, nous devrons peut-être en produire 1000 cette année. Nous avons déjà des clients qui demandent exactement ce modèle», explique Fulchir.

Sur Instagram, Henry Jullien fait déjà la promotion de ces lunettes à 659 euros avec une photo de Macron à Davos.

Déluge de railleries

«Je l’ai vu hier avec ses jolies lunettes de soleil. Qu’est-ce qui s’est passé, bon sang?», a lancé Trump dans son discours à Davos, en référence à l’apparition de Macron la veille. En France, certains ont plaisanté en disant que le président voulait ressembler à Tom Cruise, qui portait un modèle similaire dans Top Gun.

Le Figaro, qui est également revenu sur le modèle de lunettes porté par Macron, a lui aussi essuyé des commentaires acerbes. «Non mais pour qui se prend-il? Il a l’air complètement fou», écrit un lecteur. «Ce ne sont pas des lunettes qui font un grand homme», raille un autre. «Espère-t-il retrouver une stature internationale en faisant le clown?», s’interroge un troisième.

Certains ont même suggéré que Macron aurait mieux fait de porter un cache-œil. (sda/dpa/jzs)