assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
International
Transports

La gare de Glasgow fermée après un incendie

People look at smoke rising as firefighters damp down the remains of a fire which broke out in a building adjacent to Glasgow Central railway station on Sunday, in Glasgow, Scotland, Monday March 9, 2 ...
Le feu a pris dans une boutique vendant des cigarettes électroniques, à Glasgow.Keystone

Cette grande gare européenne a été fermée après un incendie

Un gros incendie s'est déclaré dans une boutique près de la gare de Glasgow, en Ecosse. Le trafic ferroviaire est fortement perturbé.
09.03.2026, 10:2009.03.2026, 10:20

Le trafic ferroviaire était quasiment à l'arrêt lundi matin à la gare de Glasgow Central, la plus fréquentée d'Ecosse. Un important incendie s'est déclaré la veille dans une boutique voisine, causant l'effondrement d'un édifice.

L'opérateur National Rail a annoncé que la gare restait fermée, sans «aucune estimation de la date de réouverture» à ce stade. Aucun train ne circule au départ ou à destination des quais.

Son classement ne va pas plaire aux CFF

«Nous prévoyons que les perturbations se poursuivent sur les lignes à destination, en provenance et via Glasgow Central, au moins jusqu'à la fin de la journée», a-t-il ajouté lundi dans un communiqué.

Certains trains pourront circuler par les voies souterraines, mais sans marquer l'arrêt à Glasgow Central. La gare elle-même n'a pas été endommagée par le feu, a précisé National Rail.

Des cigarettes électroniques

Vers 06h45 (07h45 heure suisse) lundi, les pompiers écossais luttaient toujours contre l'incendie avec neuf engins sur place. «Les opérations se poursuivent et aucun blessé n'a été signalé», a indiqué un porte-parole.

L'incendie s'est déclaré dimanche vers 15h45 (16h45 heure suisse), partant d'une boutique vendant des cigarettes électroniques sur Union street, dans le centre-ville, ont indiqué les médias britanniques. Le bâtiment, qui date de 1851, s'est partiellement écroulé. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un Suisse condamné pour un viol collectif en Espagne
Durant l'été 2023, un Suisse a violé une Britannique alors âgée de 18 ans aux côtés de sept Français, à Majorque. Il vient d’être condamné.
«Ils ont commis différents actes sexuels sur elle, agissant ensemble et sans le consentement de la jeune femme»: un Suisse aujourd’hui âgé de 25 ans ainsi que sept complices français ont violé une touriste britannique à Majorque en août 2023. L’information est rapportée par le journal espagnol Ultima Hora.
L’article