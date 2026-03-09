Le feu a pris dans une boutique vendant des cigarettes électroniques, à Glasgow. Keystone

Cette grande gare européenne a été fermée après un incendie

Un gros incendie s'est déclaré dans une boutique près de la gare de Glasgow, en Ecosse. Le trafic ferroviaire est fortement perturbé.

Le trafic ferroviaire était quasiment à l'arrêt lundi matin à la gare de Glasgow Central, la plus fréquentée d'Ecosse. Un important incendie s'est déclaré la veille dans une boutique voisine, causant l'effondrement d'un édifice.

L'opérateur National Rail a annoncé que la gare restait fermée, sans «aucune estimation de la date de réouverture» à ce stade. Aucun train ne circule au départ ou à destination des quais.

«Nous prévoyons que les perturbations se poursuivent sur les lignes à destination, en provenance et via Glasgow Central, au moins jusqu'à la fin de la journée», a-t-il ajouté lundi dans un communiqué.

Certains trains pourront circuler par les voies souterraines, mais sans marquer l'arrêt à Glasgow Central. La gare elle-même n'a pas été endommagée par le feu, a précisé National Rail.

Des cigarettes électroniques

Vers 06h45 (07h45 heure suisse) lundi, les pompiers écossais luttaient toujours contre l'incendie avec neuf engins sur place. «Les opérations se poursuivent et aucun blessé n'a été signalé», a indiqué un porte-parole.

L'incendie s'est déclaré dimanche vers 15h45 (16h45 heure suisse), partant d'une boutique vendant des cigarettes électroniques sur Union street, dans le centre-ville, ont indiqué les médias britanniques. Le bâtiment, qui date de 1851, s'est partiellement écroulé. (jzs/ats)