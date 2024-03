«Il y a eu une très grosse opération hier (lundi), qui va durer plusieurs semaines partout dans Marseille», a-t-il précisé en présence des ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la Justice Eric Dupond-Moretti. «Le but, c'est d'essayer de détruire les réseaux et les trafiquants et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent.»