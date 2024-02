Emmanuel Macron défie Poutine. image: sainatt bovay

Macron défie Poutine et sidère l'Europe

Le président français Emmanuel Macron a brisé un tabou en n'excluant pas l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Ses paroles ont fait l'effet d'une bombe. Décryptage d'un blast militaro-diplomatique.

Un tabou a sauté. L’envoi de troupes occidentales en Ukraine pour épauler Kiev dans sa guerre contre la Russie est à présent une hypothèse ouvertement émise. Lundi soir, à Paris, répondant à une question d’un journaliste à l'issue d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine, Emmanuel Macron s’est rapproché du Rubicon qui le sépare d’une implication directe dans le conflit russo-ukrainien.

Ses propos choc:

«Il n'y a pas de consensus, aujourd'hui, pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.» Emmanuel Macron

Il a vraiment dit ça?

Cette déclaration a fait l’effet d’un glaçon dans le dos. Visiblement, personne ne s’attendait à cela. Ni en France ni à l’étranger. En Allemagne, le chancelier Olaf Scholz, dont l’entente avec Emmanuel Macron n’est pas des meilleures, a affirmé, mardi, qu'«aucun soldat» ne serait envoyé en Ukraine par des pays d'Europe ou de l'Otan. Le dirigeant social-démocrate a jugé lors d'une conférence de presse que «ce qui a été décidé entre nous dès le début continue à être valide pour l'avenir». «Nous»? Les partenaires occidentaux, dont la France, par parenthèse.

Les premiers ministres polonais Donald Tusk et tchèque Petr Fiala, tout en appelant les pays européens à soutenir «au maximum» Kiev dans son effort de guerre, ont eux aussi déclaré que l’envoi de soldats en Ukraine ne faisait pas partie de leurs plans.

Macron est en train de «perdre son sang-froid»

En France, l’ensemble des partis, à l’exception de la formation présidentielle Renaissance, ont réagi avec stupéfaction aux propos d’Emmanuel Macron. A gauche, Jean-Luc Mélenchon pour La France insoumise a parlé de «folie», le dirigeant communiste Fabien Roussel a dit redouter une «escalade guerrière terriblement dangereuse», le socialiste Olivier Faure a dénoncé une «inquiétante légèreté présidentielle». A droite, le président des Républicains, Eric Ciotti, a évoqué une «déclaration lourde de terribles conséquences», quand Jordan Bardella du Rassemblement national a estimé que le locataire de l’Elysée est en train de «perdre son sang-froid». N’en jetez plus…

Quelle mouche a piqué Emmanuel Macron? A-t-il voulu effacer la traumatisante séquence agricole en agitant la cause la plus existentielle qui soit, la guerre? Ses mots ont-ils dépassé sa pensée? Selon Le Figaro, «certains officiers ont découvert les annonces du président en même temps que le public» réuni, hier, en clôture de la conférence internationale de soutien à l'Ukraine.

Logique de dissuasion

Le quotidien français, qui a décrypté le discours du chef de l’Etat, rappelle les propos qu’il avait tenus lorsqu’il avait reçu son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky le 16 février à Paris: «Il y a besoin d’un sursaut», avait-il dit. Il avait évoqué une «nouvelle phase de réflexion stratégique et opérationnelle». C’était quelques jours avant la prise d’Avdiivka par les Russes. Mais il était déjà entendu que la contre-offensive ukrainienne lancée en juin dernier était un échec.

Envoyer des troupes occidentales en Ukraine? Cette éventualité peut participer d'une logique de dissuasion vis-à-vis de la Russie. En effet, Moscou ne cesse de brandir la menace de l’arme nucléaire. Mais on ignore à partir de quel seuil son emploi serait activé. Dès lors que des soldats envoyés par des pays du bloc occidental se mêleraient aux combats sur sol ukrainien? A compter du moment où des armées occidentales seraient directement impliquées dans des attaques menées contre le territoire russe?

«La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre»

En formulant la première hypothèse, celle des troupes occidentales déployées en Ukraine, sans agression de leur part du territoire russe, Emmanuel Macron entend peut-être montrer à la Russie jusqu'où, selon lui, l'Occident est prêt à aller pour aider Kiev. «Rien ne doit être exclu pour poursuivre l'objectif qui est le nôtre: la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre», a-t-il déclaré en assumant une «ambiguïté stratégique». Cette ambiguïté est censée décourager Vladimir Poutine, note Le Figaro.

Ce qu’on comprend aux déclarations d’Emmanuel Macron, c’est que l’Occident doit faire plus pour l’Ukraine: en livraison d’armes et de munitions, en assistance technique – des «forces non militaires» pourraient être déployées à la frontière avec la Biélorussie, des experts américains seront probablement nécessaires à la maintenance des avions F-16 lorsque ceux-ci seront opérationnels.

«Economie de guerre»

Le discours musclé d’Emmanuel Macron est dans la tonalité des voix qui demandent que la France entre dans une «économie de guerre» pour aider militairement l’Ukraine. C’est le vœu du député européen Raphaël Glucksmann, tête de liste des socialistes aux élections européennes de juin.

Ne pas passer la vitesse supérieure serait donner la victoire à Vladimir Poutine, entend-on chez ces partisans de dépenses militaires accrues au profit de Kiev. De son côté, Jean-Luc Mélenchon, dont on connaît les penchants pro-Poutine, à l’inverse anti-américains et anti-Otan exprimés jusqu’à la veille de l’invasion russe de l’Ukraine il y a deux ans, demande une négociation de paix avec la Russie.

«Ah, les cons! S'ils savaient»

Pour Glucksmann et consorts, dans les circonstances actuelles, négocier la paix serait capituler. L’Europe ne doit pas revivre un «moment Munich», allusion aux accords du même nom signés, en 1938, avec les nazis par les chefs des gouvernements français et allemand. Accords qui permettaient à Hitler d’annexer une partie de la Tchécoslovaquie, en échange, espérait-on, de la paix en Europe. Ce qui veut dire aujourd'hui: ne pas répéter la même erreur avec Poutine en lui abandonnant une partie du territoire ukrainien, contre la promesse qu’il en reste là.

«A l’époque, les opinions publiques françaises et anglaises, marquées par la boucherie qu’avait été la guerre de 14-18, avaient applaudi aux accords de Munich», rappelle l’historien suisse Olivier Meuwly. «Le Français Daladier, président du Conseil, aurait dit, à son retour de Munich, en voyant ceux qui l’acclamaient et pensaient avoir sauvé la paix: "Ah, les cons ! S'ils savaient..."» Aujourd’hui, les opinions occidentales ne semblent pas prêtes à une paix à n’importe quel prix.

«La faute, c'est la Crimée en 2014 et Nord Stream 2»

«Le véritable "Munich", la faute de l’Occident, le moment où il a manqué de fermeté face à Poutine, c’est en 2014, lorsqu’il a annexé la Crimée. L’Occident a laissé faire, en particulier l’Allemagne, qui n’a vu que ses intérêts énergétiques et industriels, preuve en est sa signature imprudente de l’accord gazier Nord Stream 2, en 2018.» Olivier Meuwly, historien

Des troupes occidentales sur le sol ukrainien? A l’«ambiguïté stratégique» d’Emmanuel Macron, Moscou a répondu par une autre «ambiguïté stratégique». Le porte-parole du Kremlin a prévenu qu'envoyer des troupes en Ukraine ne serait «pas dans l'intérêt» des Occidentaux et conduirait à un conflit «inéluctable». Dmitri Peskov juge que le simple fait d'évoquer cette possibilité constituait «un nouvel élément très important» dans la guerre.