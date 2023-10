Nestlé pourrait licencier 500 employés à cause de la Chine

Le siège de Nestlé à Vevey (VD). Keystone

Le géant veveysan subit des difficultés avec certains de ces produits d'alimentation infantiles. De nombreux postes pourraient être supprimés.

Nestlé veut fermer une usine de lait pour bébé et un centre de recherche et développement attenant en Irlande, en raison du déclin des naissances en Chine, où est exportée l'essentiel de la production du site. Au total, 542 emplois sont menacés.

Le géant de l'alimentation prévoit de «cesser les activités de (son) usine d'alimentation pour bébés Wyeth Nutrition à Askeaton» au sud-ouest de l'Irlande d'ici au premier trimestre 2026 et de «fermer le centre de recherche et développement de la même localité au premier trimestre 2025», indique-t-il mercredi dans un communiqué.

Le groupe précise qu'il est en phase de «consultation avec les employés et les représentants syndicaux» et souligne que l'usine «fabrique du lait pour bébé exclusivement pour les marchés en Chine et en Asie»:

«Le nombre de nouveau-nés en Chine a chuté fortement, de 18 millions par an en 2016 à moins de 9 millions en 2023»

Le groupe veveysan indique ne pas avoir trouvé de repreneur pour l'usine et le centre de R&D. La production d'Askeaton devrait être transférée en Chine, à Suzhou, et en Suisse, à Konolfingen (BE). (ats/jch)