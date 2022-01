Dans un EMS en France. Mai 2020. image: keystone

«Gastro ou pas, c'est 3 couches par jour»: scandale dans des EMS en France

Stupeur en France suite à des révélations faisant état de maltraitance dans des EMS gérés par le «leader mondial» du secteur de la dépendance.

Le livre est en vente à partir d’aujourd’hui, mais il fait déjà scandale en France. Son titre: «Les fossoyeurs» (éditions Fayard). Son thème: la maltraitance dans les EMS (en France, les Ehpad: Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). L’auteur et journaliste indépendant Victor Castanet est depuis deux jours invité sur tous les plateaux-télés. Ses révélations sont accablantes. Elles mettent en cause le groupe de maisons de retraite et de cliniques privées Orpea, qui se présente comme le «leader mondial» du secteur de la dépendance.

Trois ans d’enquête, 250 entretiens: Victor Castanet s’appuie sur du lourd. Il met au jour de terribles dysfonctionnements, dus en grande partie à la recherche du profit. Autrement dit, des économies auraient été réalisées au détriment des résidents. Du personnel en nombre insuffisant, des défauts de soins.

Témoignage:

«Nous étions rationnés: c’était trois couches par jour maximum. […] Peu importe que le résident soit malade, qu’il ait une gastro, qu’il y ait une épidémie» Saïda Boulahyane, aide-soignante

«Des pratiques destinées à améliorer la rentabilité du groupe d’Ehpad privés Orpea», selon le journaliste-enquêteur, cité par la presse française.

Le cas de l’écrivaine et comédienne Françoise Dorin, décédée en 2018, trois mois seulement après son admission dans un établissement «haut de gamme» géré par Orpea à Neuilly-sur-Seine, illustre dramatiquement le propos des «Fossoyeurs». Sa mort est due à une escarre mal soignée.

«La vérité, c'est que cet établissement à plus de 7 000 euros le mois n'est pas un organisme de santé, mais une entreprise à but lucratif» Un petit-fils de Françoise Dorin

Les situations décrites sont d’autant plus problématiques que les Ehpad en France, Orpea ne faisant pas exception, touchent des subventions publiques. Le groupe mis en cause «aurait noué des relations privilégiées» avec Xavier Bertrand, lorsque celui-ci était ministre de la Santé, selon Victor Castanet.

Chute à la Bourse

Orpea, dont la cotation boursière a été suspendue après une chute sévère du titre, récuse les accusations le visant et menace d’entamer des poursuites pour diffamation. La direction générale du groupe se défend de tout rationnement et affirme que les témoignages émanent d'une minorité d'anciens collaborateurs de l'entreprise qui auraient nourri une «rancœur» à son encontre après l'avoir quittée.

De son côté, le gouvernement lance une enquête administrative et réclame des «explications» à Orpea. Nul doute que les questions soulevées par «Les fossoyeurs» rejailliront dans les débats de la campagne présidentielle.