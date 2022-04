Gilles Bouleau met fin au premier thème du pouvoir d'achat pour aborder le second: le contexte international et plus particulièrement l'invasion de l'Ukraine. Que doit faire la France?



«Nous vivons des moments d'une extrême gravité. Les prochaines heures et les prochains jours seront marquée par une offensive de plus en plus forte. Le rôle de la France et de l'Europe est de soutenir l'Ukraine pour résister,» débute Macron. «De la soutenir financièrement, de soutenir les Ukrainiens. Je pense qu'il faut aujourd'hui intensifier et tenir cette ligne, et se prévenir d'une escalade. Il faut tenir les autres pays. La Russie a choisit une voie funeste. C'est pourquoi l'Europe est si importante et peut peser.»



«Il faut faire de la France une puissance d'équilibre et éviter un élargissement du conflit», détaille le président.