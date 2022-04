Les électeurs des départements frontaliers du Jura, de l'Ain et de Haute-Savoie ont été plus disciplinés que la moyenne nationale. A 17 heures, la participation a atteint 70,23% dans le premier, 67,74% dans le deuxième (contre 70,32% en 2017) et 65,61% dans le troisième (contre 67,68% en 2017).

En revanche, le taux est moins élevé que les 65% nationaux à Belfort (64,6 contre 64,54) et dans le Doubs (62,01% contre 65,76%).