Eric Zemmour annonçait sa candidature à l'élection présidentielle dans un clip vidéo posté sur YouTube le 30 novembre dernier. Les auteurs de certaines images utilisées dans le clip de campagne du polémiste dénoncent, annonce BFMTV Ce jeudi, ce n'est pas le projet politique du polémiste qui sera au coeur des débats mais son utilisation de certaines images de films. Le candidat est assigné devant le tribunal judiciaire de Paris pour «contrefaçon du droit d'auteur».Dans cette vidéo d'une dizaine de minutes, des images d'émissions de télévision, d'archives mais aussi de films se succèdent sur fond de 7e symphonie de Beethoven. Des séquences, entrecoupées par des prises de parole d'Eric Zemmour, censées incarner la grandeur passée de la France fanstamée du candidat, par opposition à son délitement actuel qu'il souhaite dénoncer.a recensé dans ce clip de campagneDès sa diffusion, ce clip de campagne avait suscité une vive émotion à la fois parmi les médias, dont des extraits sont utilisés.Laeticia Hallyday, le neveu de Barbara ou encore les ayant droits de François Truffaut avaient aussi fait part de leur colère après l'utilisation de l'image de leur proche. Certains ont ainsi assigné Eric Zemmour et son parti «Reconquête» pour «contrefaçon de droits d'auteur». Les sociétés Gaumont et Europacorp, le réalisateur Luc Besson, dont des images du film «Jeanne d'Arc» sont utilisées, figurent parmi les plaignants. Le réalisateur François Ozon ainsi que son auteur espagnol pour le film «Dans la maison», les ayants droit du réalisateur Marcel Carné et de Jacques Prévert qui a écrit le scénario du long-métrage «Quai des brumes», dont des images figurent dans le clip, ont également assigné Eric Zemmour.Tout comme La Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et trois auteurs d'un film sur Louis Pasteur.Les plaignants vont réclamer le retrait des images dans le clip de campagne mais aussi des dommages et intérêts.pour Gaumont et EuropaCorp au titre du droit patrimonial et. Du côté des demandeurs, on assure qu'il ne s'agit pas d'une procédure anti-Zemmour, mais uniquement d'une démarche dans le cadre de la garantie des droits d'auteur.Le clip avait été signalé, dès sa diffusion, par des médias, mais la chaîne YouTube avait refusé de le retirer de sa plateforme, interdisant toutefois son accès au moins de 16 ans en raison des images de violence qu'il contient.Face à ce nouveau rendez-vous devant la justice, Eric Zemmour a lui dénoncé «un acharnement judiciaire». Ses avocats ont fait valoir le «droit de courte citation». Un droit qui ne s'appliquerait pas dans les clips de campagne.