Proche-Orient en direct

Le premier groupe aérien européen Lufthansa, dont fait partie Swiss, suspend tous ses vols vers Tel-Aviv de ce jeudi au soir jusqu'au 8 août inclus. Il prolonge également la suspension de ses liaisons vers Beyrouth d'une semaine, soit jusqu'au 12 août inclus.



Cette décision concerne également la compagnie aérienne suisse. Réagissant «aux récents développements au Moyen-Orient», Swiss a décidé, «après un examen approfondi», de suspendre les vols entre Zurich et Tel Aviv (LX252 et LX253) du vendredi 2 août jusqu'au jeudi 8 août inclus, indique-t-elle dans un courriel à Keystone-ATS.



Les vols à destination et en provenance de Beyrouth resteront également suspendus jusqu'au lundi 12 août inclus. Le groupe Lufthansa avait annoncé lundi la suspension des vols vers la capitale libanaise jusqu'au 5 août.



Remboursement possible

«Nous regrettons profondément les désagréments que cela pourrait causer, mais la sécurité de nos passagers et de nos équipages reste toujours notre priorité absolue», ajoute-t-elle.



Et de préciser que les passagers concernés seront contactés directement. Les voyageurs dont les vols sont annulés peuvent reporteur leur vol gratuitement ou demander un remboursement.



Swiss assure suivre «de près la situation au Moyen-Orient. Nos spécialistes évaluent toutes les informations disponibles et restent en contact constant avec les autorités compétentes en Suisse et sur place», écrit-elle encore.



Les tensions ont grimpé d'un cran au Moyen-Orient après la mort du chef du Hamas palestinien Ismaïl Haniyeh, tué mercredi à Téhéran par une frappe imputée à Israël. L'Iran et le Hamas ont promis de venger sa mort.