++ Crise entre l'Inde et le Pakistan EN DIRECT ++

La Malaisie a indiqué mercredi que les tensions entre l'Inde et le Pakistan pourraient potentiellement perturber ses importations de riz depuis ces deux pays, l'incitant à chercher d'autres approvisionnements.



Le ministre malaisien de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mohamad Sabu, a indiqué que près de 40% du riz importé par la Malaisie provenait d'Inde et du Pakistan. «Leur stabilité politique et économique est cruciale pour la sécurité alimentaire en Malaisie», a déclaré Mohamad au quotidien local New Straits Times.

«Si une guerre ou des tensions surviennent et affectent les opérations portuaires ou les infrastructures de livraison, les importations de riz dans notre pays pourraient être perturbées», a-t-il déclaré.