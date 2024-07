Le bloc de gauche a remporté 195 sièges au second tour des législatives, dont 182 pour le Nouveau Front populaire (NFP) et 13 divers gauche, selon les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur. Il devance le camp centriste à 174, dont 168 pour Ensemble du président Emmanuel Macron et ses alliés, auxquels s'ajoutent six divers cente.

Le Rassemblement national (RN) et les amis d'Eric Ciotti qui ont suivi celui-ci depuis les Républicains (LR) suivent avec 143 députés. Les LR restés en dehors de ce rapprochement obtiennent 45 sièges, auxquels s'ajoutent 15 divers droite.