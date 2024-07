«Le rôle du Nouveau Front populaire et en son coeur» du PS sera de «refonder un projet collectif pour notre pays et de fédérer une majorité de Françaises et de Français», a de son côté estimé le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.

«Nous sommes en tête, mais on est dans une assemblée divisée (...) et donc il va falloir se comporter en adulte», a abondé Raphaël Glucksmann (Place publique). «Il va falloir parler (...), dialoguer (...) c'est un changement de culture politique (...) qui va être fondamental».

Au front avec les détenus Ukrainiens qui se battent pour «expier leurs péchés»

La situation dans les zones de combat ukrainiennes s'est quelque peu détendue par rapport à avril ou mai. Bien que les combattants continuent à manquer, il y a de nouveau suffisamment de munitions d'artillerie.

En avril encore, il regnait un calme suspect du côté ukrainien du front. Non pas parce que la paix aurait soudainement éclaté, mais parce qu'il n'y avait presque plus de munitions pour les canons des défenseurs. Les habitants de l'est du pays se sont habitués depuis longtemps à ce que l'artillerie russe tire plus que l'artillerie ukrainienne. Mais une disproportion aussi flagrante qu'à l'époque n'avait sans doute jamais été atteinte dans cette guerre.