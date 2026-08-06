La station balnéaire de Cesenatico, dans le nord de l'Italie, est une destination très prisée des touristes. Image: imago

Cette arnaque a piégé de nombreux touristes en Italie

Plus de 120 vacanciers ont été victimes d’une vaste arnaque en ligne à Cesenatico, dans le nord de l'Italie. Arrivées sur place, des dizaines de familles ont découvert que leur logement n’existait pas.

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Une vaste escroquerie en ligne portant sur des hébergements de vacances a touché plus de 120 vacanciers dans la station balnéaire adriatique de Cesenatico, dans le nord de l'Italie.

Depuis le week-end, une cinquantaine de familles ont dû être relogées ailleurs, après que leurs appartements de vacances, prétendument réservés, se sont révélés inexistants, a annoncé mercredi le maire de la ville, Matteo Gozzoli, avant d'ajouter:

«Dimanche, nous avons ouvert le Palazzo del Turismo (réd: palais du tourisme) afin d’accueillir les familles et de leur offrir un lieu climatisé avec des sanitaires et de l’eau.»

Des annonces trop belles pour être vraies

Les personnes concernées étaient venues du nord de l'Italie et de l'étranger, et ont trouvé, à l'adresse indiquée, non pas un complexe de vacances, mais les bureaux d'une agence d'assurances. Les escrocs ont ainsi utilisé, pour leurs annonces, les photos d'un hébergement réellement existant. Ils ont ensuite, via des plateformes de réservation, incité les personnes intéressées à verser des acomptes et des frais de location.

Les prix demandés par les escrocs étaient nettement inférieurs au niveau habituel, a également expliqué Matteo Gozzoli. Une semaine de vacances en haute saison a parfois été proposée à moins de 800 euros (747 francs), soit environ 50 à 60% en dessous du prix du marché.

En dehors des tarifs suspicieusement bas, un autre élément permettait de soupçonner une supercherie. En effet, les hébergements proposés par les malfaiteurs ne comportaient aucun avis.



L’identité des auteurs de l’arnaque reste inconnue à ce jour. L’enquête se poursuit afin de les identifier, relate le 20 Minuten. (ysc/nil/sda/apa)