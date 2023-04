Julia Wendell pense être Maddie McCann. image: screenshot dr. phil

Est-elle Maddie McCann? Les résultats du test ADN ont parlé

Julia Wendell argue depuis plusieurs mois être la fillette ayant disparu en 2011. Les conclusions des analyses génétiques mettent fin au mystère.

Plus aucun doute possible: la Polonaise Julia Wendell pensait être Madeleine McCann, mais les analyses d'ADN ont finalement montré que cela était «très improbable». «Elle est polonaise à 100 %», a déclaré Fia Johansson, une détective privée qui travaille avec Wendell, sur RadarOnline.com.

«Son ADN est à un petit pourcentage lituanien et russe, mais les résultats des tests montrent qu'elle est polonaise» Fia Johansson, une détective privée qui travaille avec Wendell. radaronline.com

Wendell a tenté de prouver sur les réseaux sociaux qu'elle était Madeleine, en attirant l'attention sur les similitudes physiques. Elle a également soumis plusieurs échantillons pour des analyses médico-légales. Lesquelles ont notamment permis de déterminer la filiation.

Photos et certificat de naissance volés

Dans l'émission Dr. Phil, elle avait pourtant redoublé d'effort. Mais les parents de Wendell ont également pris la parole récemment et ont affirmé que la jeune femme de 21 ans avait volé le certificat de naissance et des photos d'elle enfant afin de dissimuler sa véritable identité. «Pour nous, en tant que famille, il est évident que Julia est notre fille, petite-fille, sœur, nièce, cousine et nièce par alliance. Nous avons des souvenirs, nous avons des images». Wendell a, quant à elle, contesté cette accusation.

Madeleine McCann a disparu en 2007, alors qu'elle n'avait que 3 ans, d'un appartement de vacances dans l'Algarve portugais. Depuis, l'affaire n'a cessé de faire la Une des journaux. Les parents ont parfois été suspectés, puis un enlèvement présumé a de nouveau occupé le devant de la scène. La police, qui enquête sur la disparition de Madeleine depuis 2011 a jusqu'à présent dépensé l'équivalent de 16 millions de francs suisses pour résoudre l'affaire.

En 2020, un Allemand condamné pour pédophilie avait été arrêté. Il avait alors fait depuis l'objet d'une enquête en tant que suspect. Selon des rapports récents, 370 000 francs suisses supplémentaires de nouveaux fonds devraient être mis à disposition pour élucider le sort de la fillette.

