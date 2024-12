Image: AP

Malgré des mois difficiles, Joe Biden a une bonne raison de sourire

Le président américain sortant va devenir arrière-grand-père. Sa compagne Jill Biden a confirmé la nouvelle mercredi.

Plus de «International»

Si le président américain sortant Joe Biden a passé quelques mois difficiles, il peut se réjouir de l'arrivée prochaine d'un arrière-petit-enfant, a confirmé mercredi la première dame Jill Biden. Le démocrate aura 83 ans en novembre 2025.

Leur petite-fille Naomi Biden avait publié un message en ce sens le 5 novembre, jour de l'élection présidentielle américaine remportée par Donald Trump, mais il n'y avait pas eu d'annonce officielle.

Jill Biden, 73 ans, a confirmé la nouvelle mercredi en évoquant la recherche sur les formes sévères de nausées matinales lors d'un événement sur la santé des femmes à la Maison-Blanche.

«J'étais particulièrement intéressée, car ma propre petite-fille est en train de vivre la même chose, parce qu'on va devenir arrière-grands-parents»

Naomi Biden, 30 ans, est la fille de Hunter Biden, visé par des poursuites judiciaires et gracié récemment par le président sortant de 82 ans. Elle s'est mariée avec Peter Neal en 2022 à la Maison-Blanche.

Le 5 novembre, elle avait publié un texte sur Instagram, la main sur le ventre, déclarant: «Voté».

On a vu souvent Naomi Biden au côté de Joe Biden au fil des ans. Elle était dans le bureau ovale avec d'autres membres de la famille lorsque Joe Biden a parlé aux Américains de sa décision de se retirer de la course à la Maison-Blanche, poussé vers la sortie avec des questions sur son âge et son acuité mentale. (ats)