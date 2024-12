Des ghost guns saisis par la police. Ces armes artisanales peuvent prendre la forme de fusils d'assaut. Image: www.imago-images.de

Les «ghost guns», les armes en kit qui inquiètent les Etats-Unis

L'homme qui a tué Brian Thompson à New York, mercredi dernier, a utilisé un pistolet artisanal assemblé à domicile. Ces armes, très efficaces et impossibles à tracer, inquiètent les autorités américaines, qui en ont saisi plus de 25 000 en 2022.

Mercredi dernier, Brian Thompson, patron d'une grosse assurance américaine, a été froidement abattu en plein centre de Manhattan. Après cinq jours de traque, un suspect, Luigi Mangione, a été interpellé. Lorsque les policiers ont fouillé son sac à dos, ils ont trouvé plusieurs pièces d'identité falsifiées, un silencieux et une arme à feu en kit qui ressemble à celle utilisée par le tireur.

Ces armes, les Américains les appellent «ghost guns», ou «armes fantômes» en français. Elles peuvent être construites à la maison à partir de pièces fabriquées à l'aide d'une imprimante 3D. Des kits et des modes d'emploi sont aisément accessibles en ligne. Pour rester dans la légalité, les fabricants ne proposent pas l'arme en entier: les parties sont livrées séparément; le client doit les assembler et percer lui-même les derniers trous.

Comme aucun des morceaux n'est considéré comme une arme en tant que telle, il n'est pas obligatoire d'y mettre un numéro de série. L'arme est ainsi intraçable et, de ce fait, n'a aucune existence légale.

Aussi efficaces que de vraies armes à feu

Le problème, c'est que ces armes, qui peuvent prendre la forme d'un pistolet et même d'un fusil d'assaut, fonctionnent parfaitement et sont aussi meurtrières que n'importe quelle arme à feu classique, indique Brady Campaign, une organisation qui se bat contre la violence liée aux armes aux Etats-Unis.

«Si vous savez assembler des meubles Ikea, vous savez fabriquer une arme à feu entièrement fonctionnelle en moins d'une heure» Brady Campaign

Cette situation «pose d'énormes risques pour la sécurité publique», commente Brady Campaign. En effet, tout un chacun peut se procurer un «ghost gun», y compris des malfaiteurs et des individus dangereux. Ces armes sont ainsi devenues «l'arme de prédilection pour les activités criminelles».

Une augmentation de 1400%

Les chiffres corroborent cette affirmation. Le nombre de «ghost guns» saisis par les autorités américaines est passé de quelque 1600 en 2017 à plus de 25 000 en 2022, soit une hausse de 1400%. A Los Angeles, 1921 armes fantômes ont été récupérées au cours de la seule année 2021. TF1 n'hésite d'ailleurs pas à parler d'«épidémie d'armes à feu».

Le tireur dans l'acte de tuer Brian Thompson, mercredi dernier à New York. Image: AP

Si ces armes artisanales sont devenues la «hantise» des autorités, c'est parce qu'elles sont d'ores et déjà impliquées dans de nombreux crimes. Au moins 692 «ghost guns» confisqués entre 2016 et 2021 l'ont été dans le cadre d'une enquête sur un homicide ou une tentative d'homicide, fait valoir Brady Campaign.

Les exemples ne manquent pas. En 2017, des armes fantômes ont été utilisées lors d'une fusillade qui a fait six morts dans le comté de Tehama, en Californie, retrace le Guardian. Deux ans plus tard, toujours en Californie, un ado s'en est servi pour tuer deux camarades de classe et en blesser trois autres, avant de se suicider. En 2022, un homme qui ne pouvait pas posséder d'armes à feu (car il avait été condamné pour violence domestique) a utilisé un «ghost gun» pour abattre ses trois filles.

De plus, ces armes ont également été utilisées dans des braquages et contre des policiers.

Conscient du problème, Joe Biden a décidé d'intervenir. Depuis 2022, une nouvelle règle exige des entreprises qui vendent des kits qu'elles ajoutent des numéros de série à certaines composantes. Elles sont également tenues de vérifier les antécédents des acheteurs potentiels, ce qui n'était pas nécessaire avant. Surtout, les «ghost guns» sont désormais considérés comme des armes à feu traditionnelles aux yeux de la loi

L'industrie des armes à feu, les fabricants de «ghost guns» et les militants du deuxième amendement n'ont pas apprécié. Des avocats ont contesté la nouvelle règle, et l'affaire se retrouve désormais devant la Cour suprême.