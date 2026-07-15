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Déforestation: une étude remet en cause les promesses des entreprises

Déforestation: une étude remet en cause les promesses des entreprises

epa12875071 An aerial picture taken with a drone shows the coal mining at the edge of Aceh protected forest in West Aceh, Indonesia, 08 April 2026. According to Auriga Nusantara, an Indonesian non-gov ...
Une photo aérienne de l'exploitation minière de charbon à la lisière de la forêt protégée d'Aceh, en Indonésie. Selon Auriga Nusantara, une ONG indonésienne, la déforestation a atteint un total de 433 751 hectares en 2025, soit une augmentation de 66% par rapport à 2024.Keystone
Les engagements «zéro déforestation» pris par certaines entreprises n’ont pas eu l’effet escompté en Indonésie. Selon une étude à laquelle a participé l’Université de Genève, le recul observé est avant tout dû aux politiques publiques et aux conditions locales.
15.07.2026, 16:0315.07.2026, 16:03

Le recul de la déforestation n'est pas lié aux engagements des entreprises. Une étude menée par plusieurs institutions dont l'Université de Genève (UNIGE) montre que les initiatives vertueuses n'ont pas eu d'effet additionnel en Indonésie.

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Au total, des dizaines de millions d'hectares ont disparu en une vingtaine d'années. Plus de la moitié de ces pertes seraient liées à l'extension des terres agricoles, notamment pour l'élevage et la culture du palmier à huile, a dit mercredi l'UNIGE.

Depuis une dizaine d'années, des pays ont lancé des politiques nationales. Et des entreprises ont elles-mêmes pris des initiatives. En s'appuyant sur des images satellites, les chercheurs ont comparé les effets des groupes ayant lancé ces efforts en Indonésie et ceux qui ne l'ont pas fait.

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Les entreprises qui n'y ont pas souscrit ont observé une diminution «quasi comparable dans leurs filières», explique le principal responsable de l'étude. Pour celles qui se sont associées au dispositif de «zéro déforestation et conversion» (ZDC), le recul atteint environ 6,7%. Mais il s'établit à 6,5% dans les sociétés qui ne font pas partie de ces vertueuses.

Il est probable que cette situation s'explique par des conditions défavorables pour l'extension des cultures et par le moratoire décidé par les autorités indonésiennes, selon les chercheurs. Mais ils n'excluent pas que la différence soit plus importante en cas de pression supplémentaire sur les forêts. Ces travaux, soutenus par le Fonds national suisse (FNS), vont se poursuivre notamment au Brésil. (mbr/ats)

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