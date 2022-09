Australie: 200 dauphins meurent échoués sur une plage en Tasmanie

Un phoque aperçu dans la Seine, après une orque et un béluga

Les cétacés se sont échoués près de Macquarie Harbour, théâtre il y a presque deux ans jour pour jour d'un autre échouage massif, impliquant près de 500 dauphins-pilotes échoués. Plus de 300 d'entre eux étaient alors morts, malgré les efforts de dizaines de bénévoles.

«Sur la plage, nous avons encore environ 35 animaux encore vivants et ce matin, l'objectif principal sera de les sauver et de les libérer. Malheureusement, le taux de mortalité pour cet échouage est élevé. C'est essentiellement dû aux conditions sur Ocean Beach.»

Environ 200 dauphins-pilotes ou globicéphales ont péri après s'être échoués sur une plage exposée et balayée par les vagues sur la côte ouest accidentée de la Tasmanie, ont déclaré jeudi les sauveteurs australiens. Seuls 35 de ces cétacés sont encore en vie.

Des images aériennes ont montré des dizaines de mammifères noirs et brillants échoués sur Ocean Beach, le long d'une vaste plage de sable au contact des eaux froides de l'océan Austral.

Les cétacés ont été couverts et arrosés de seaux d'eau pour tenter de les maintenir en vie.

