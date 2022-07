Christine Kelly a fait plus qu’un coming out chrétien lors d'une émission. image: capture d'écran youtube

Cette journaliste de CNews, en mission «divine» pour Eric Zemmour

Devant un public évangélique, le 27 mars en région parisienne, Christine Kelly, journaliste à CNews, complice à l'écran de l'identitaire de droite Eric Zemmour, s'est confiée sur sa foi en Dieu dans des propos qui font polémique.

«Je me suis complètement effacée derrière Dieu et je l’ai laissé piloter, tout piloter.» Les confidences de Christine Kelly, la présentatrice vedette de Face à l’info, l’émission de CNews qui contribua à mettre Eric Zemmour sur orbite présidentielle, provoque un tollé en France.

Passe-plat des idées d’extrême droite pour ses détracteurs, louée par ses admirateurs pour sa zénitude complice à l’antenne, la journaliste originaire de la Guadeloupe, ex-membre du CSA, l’ancien nom du gendarme de l’audiovisuel français, a fait plus qu’un coming out chrétien. Celle qui a été embauchée en 2019 par la chaîne du milliardaire Vincent Bolloré, un catholique conservateur également propriétaire de Canal+, a déclaré être professionnellement portée par une «mission» divine.

Récemment remontés à la surface des réseaux sociaux, les propos de Christine Kelly datent du 27 mars. Ce jour-là, à Créteil, en banlieue parisienne, dans un auditorium de 1000 places géré par la communauté évangélique, face à un public conquis, Christine Kelly s’est confiée sur sa foi en Dieu, en relation avec son travail de journaliste. Où l’on comprend que si Eric Zemmour a pu quotidiennement dérouler face à elle son idéologie de droite identitaire, c’est parce que Dieu le voulait.

Elle s'agenouille dans le studio

«Une chose est sûre, c’est que, lorsqu’il est arrivé dans l’émission, [Eric Zemmour] était l’homme le plus détesté en France, et après il a pu être candidat à la présidentielle», observe-t-elle face à l’assistance, qui apprendra en outre que Christine Kelly, visiblement pour conjurer son trac, parfois s’agenouille pour une prière dans les toilettes ou dans le studio avant l'émission.

Une nouvelle Jeanne d'Arc

Christine Kelly serait une Jeanne d’Arc il y a peu encore guidée par Dieu vers Eric Zemmour, ce nouveau Charles VII sommé de bouter hors de France, non plus l’Anglais, mais d’autres étrangers – l’ex-éditorialiste du Figaro n’a-t-il pas fait campagne pour la «remigration»?

Les propos exaltés de Christine Kelly, mêlant foi et politique, ont tour à tour surpris et indigné. D’autant plus dans le contexte du retour en force de la droite chrétienne aux Etats-Unis, suite la révocation du droit fédéral à l’avortement par la Cour suprême.

Les indignés

Raphaëlle Bacqué, l’une de grandes plumes du journal Le Monde (centre gauche), les associe à l'extrême droite:

Pour le premier secrétaire du Parti socialiste affilié à la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes, coalition de gauche), Olivier Faure, «cette [interview] est tout simplement hallucinante»:

Issu d'une valeureuse famille protestante huguenote, Nicolas Cadène, le candidat battu de la Nupes aux dernières élections législatives dans le sud de la France, reproche à la journaliste de CNews de «justifier la promotion d’un xénophobe (...) par "la volonté de Dieu"»:

Christine Kelly-Diam's: deux poids, deux mesures?

Les critiques les plus dures sont pour beaucoup le fait de cette partie de la gauche qui d’ordinaire reste silencieuse lorsque le prosélytisme dont fait preuve Christine Kelly côté chrétien, émane de personnalités musulmanes. Un peu comme certains s’insurgent contre la progression du christianisme identitaire aux Etats-Unis, mais se taisent, voire approuvent le port du burkini dans les piscines publiques européennes.

La gauche laïque, qui ne cautionne aucun prosélytisme, avait ainsi jugé complaisante l’interview, par un journaliste de la radio France Inter, diffusée le 26 mai sur la chaîne Brut, de Mélanie Diam’s, l’ex-rappeuse convertie à une forme rigoriste de l’islam, toujours vêtue en public d’une abaya, un large voile couvrant. C’était à l’occasion de la sortie en avant-première au Festival de Cannes de Salam, un documentaire qui lui est consacré.

Certains s’amusent de cette forme d’engouement pour la religion, comme ici:

D’autres dénoncent un «deux poids, deux mesures» à l’avantage de Mélanie Diam’s:

Et puis, il y a ceux qui choisissent clairement leur camp: Christine Kelly n’aurait témoigné que de sa «piété»:

L’expression en public de la foi en Dieu deviendrait-elle tendance dans un pays de tradition laïque comme la France? Alors que les catholiques donnent relativement peu dans le prosélytisme, s'estimant chez eux de tout temps en France, ce n’est pas le cas des protestants évangéliques ni d’un certain islam, en compétition sur «le marché de la foi», notamment en banlieue parisienne, où les premiers progressent à grands pas.

Dans l’auditorium de Créteil, Christine Kelly a eu ces mots chargés de sous-entendus, mais pas forcément porteurs de conflit: