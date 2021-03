International

Espace

avec AsterX, la France mène son premier exercice militaire spatial



La France mène son premier exercice militaire dans l'espace

.

L’armée française a la tête dans les étoiles. L'exercice, baptisé AsterX, doit permettre d'évaluer ses capacités de protection de ses satellites et de surveillance dans un espace de plus en plus militarisé.

Le scénario de l'exercice – entièrement simulé – part d'une crise entre un Etat doté de capacités spatiales et un autre qui a un accord d'assistance militaire avec la France.

L'exercice AsterX (Réd: clin d'oeil au premier satellite français «Astérix» lancé en 1965) organisé du 8 au 12 mars, est une première pour les armées françaises et en Europe.

Il constitue notamment un stress test des systèmes d'exploitation afin d'évaluer les besoins futurs et d'accompagner la montée en puissance de ce nouveau commandement installé à Toulouse et qui comprendra 500 personnels en 2025.

#AsterX2021 📣 L’exercice spatial "AsterX 2021" organisé par le Commandement de l’espace (CDE) se déroulera du 8 au 12 mars sur le site toulousain du @CNES.#Espace #NotreDéfense@Armees_Gouv pic.twitter.com/AfwONYKxvg — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) March 4, 2021

Quand la réalité dépasse la fiction

En 2017, le «satellite-espion» russe Louch-Olympe avait tenté de s'approcher du satellite militaire franco-italien Athena-Fidus. L'an dernier Washington a également accusé la Russie d'avoir «conduit un test non-destructeur d'une arme antisatellite depuis l'espace».

Pour «muscler» sa posture spatiale, Paris a établi en 2019 une stratégie spatiale de défense et prévu d'y consacrer près de 5 milliards d'euros sur la durée de la loi de programmation militaire (2019-2025), dont 3,6 milliards pour le renouvellement de ses capacités satellitaires.

Des patrouilleurs dotés de caméras et de puissants lasers

La France compte d'ici la fin de la décennie se doter de satellites patrouilleurs dotés de caméras et de puissants lasers pour tenir à distance de ses satellites les engins spatiaux trop curieux. (ga/afp)

Plus d'article sur le thème «Insolite» On n'a pas envie de faire des bébés pendant la pandémie Link zum Artikel Le Prix Nobel de la paix pour Donald Trump? Link zum Artikel Des tortues font du toboggan pour rejoindre le golfe du Mexique Link zum Artikel L'oursonne Kara accepte enfin de découvrir les humains Link zum Artikel