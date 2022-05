Le trou noir au centre de la Voie lactée ressemble donc à ça. Image: Keystone

Le trou noir de la Voie lactée ressemble à ça

Le premier cliché de ce secret cosmique vient d'être dévoilé par un consortium international d'observatoires, grâce à un long traitement de données recueillies en 2017.

Les scientifiques de Event Horizon Telescope (EHT) et de l'ESO, l'Observatoire Européen Austral, qui regroupe plus de 300 chercheurs dans le monde, ont dévoilé la photo du grand trou noir de notre galaxie.

Sur la photo, un anneau de feu, flou, très flou, des extrémités plus claires, une ombre dessinant un monstre massif et vertigineux. Surnommée «Sagittarius A» est une grande découverte. Auparavant, seules des illustrations du trou noir au centre de la Voie lactée avaient été vues dans des livres et des graphiques illustratifs.

Observations compliquées

En 2019, les chercheurs de l'EHT avaient présenté la toute première image d'un trou noir ressemblant étrangement au cliché publié aujourd'hui: un anneau lumineux avec un centre sombre. C'était le trou noir le plus grand et le plus massif au centre de la galaxie M87, à quelque 55 millions d'années-lumière.

Bien que le trou noir situé au centre de la Voie lactée soit beaucoup plus proche de la Terre – à une distance d'environ 27 000 années-lumière – les observations se sont révélées difficiles. «Le rayonnement du trou noir de M87 est constant pendant des heures», a expliqué Anton Zensus du MPIfR (l'institut Max-Planck de radioastronomie) à Bonn, l'un des principaux initiateurs du projet EHT. «En revanche, l'objet au centre galactique change déjà au cours de quelques minutes. Nous avons donc dû développer des méthodes d'évaluation entièrement nouvelles». (svp)