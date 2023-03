C'est le jour de la Saint-Valentin, en 2046, que cet astéroïde pourrait frapper la Terre. Image: twitter

Cet astéroïde risque de frapper la Terre en 2046

Si «2023 DW» n'est pas un «tueur de planète», l'astéroïde pourrait toutefois anéantir une grande ville, et ce le jour de la Saint-Valentin.

L'échelle de Turin est une mesure de l'horreur: de 0 à 10, elle indique la probabilité et l'effet dévastateur de l'impact d'un astéroïde sur la Terre - un 10 pourrait signifier la fin de l'humanité. Jusqu'à présent, c'est le tristement célèbre Apophis qui a atteint le niveau d'alerte le plus élevé sur cette échelle, avec un 4.

En 2004, il semblait que ce bloc de 350 mètres de haut pourrait frapper la Terre en 2029, mais il est vite apparu que le dieu égyptien de la mort nous épargnerait. Aujourd'hui, la Nasa observe un nouvel astéroïde dont la trajectoire pourrait s'approcher dangereusement de la Terre.

Avec un 1 sur l'échelle de Turin, 2023 DW ne représente certes pas une menace pour l'humanité, mais ce morceau de roche de près de 50 mètres de diamètre pourrait facilement anéantir une grande ville.

Le jour de la Saint-Valentin 2046, 2023 DW risque de frapper la Terre, avertit la Nasa - la probabilité est actuellement de 1 sur 560, alors qu'elle était encore de 1 sur 12 000 le 1er mars. La zone d'impact possible s'étend de l'océan Indien à l'océan Pacifique et à l'ensemble du territoire des Etats-Unis. L'agence spatiale américaine ne voit toutefois aucune raison de s'inquiéter.

«Les calculs actuels montrent qu'un impact est extrêmement improbable. Des observations supplémentaires conduiront probablement à un déclassement à 0»

La probabilité la plus élevée est actuellement que 2023 DW nous frôle à environ 1,7 million de kilomètres de distance.

L'événement de la Tunguska du 30 juin 1908 donne toutefois une idée des dégâts que causerait l'impact de 2023 DW. A l'époque, un projectile de taille similaire était tombé sur une région déserte de Sibérie, détruisant des centaines de milliers d'arbres. L'explosion a libéré plus de 30 fois plus d'énergie que la bombe atomique sur Hiroshima.

Même un météore d'un diamètre de 19 mètres a un impact énorme. Les habitants de la ville russe de Tcheliabinsk peuvent en témoigner. Le 15 février 2013, l'onde de choc a fait éclater les vitres dans toute la ville et près de 1500 personnes ont été blessées. L'astéroïde qui a vraisemblablement anéanti les dinosaures il y a 65 millions d'années était d'un autre calibre: il mesurait en moyenne 10 kilomètres.

Depuis plus de 20 ans, la Nasa recherche de manière ciblée les objets dits «proches de la Terre» afin de pouvoir avertir à temps d'une éventuelle collision. Sur ce site web, il est possible de suivre leur trajectoire actuelle et future - y compris celle de 2023 DW.

Selon les astronomes, un événement de niveau 10 sur l'échelle de Turin se produit au maximum tous les 100 000 ans.