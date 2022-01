Une fusée SpaceX va s'écraser sur la Lune et ça «exalte» la Nasa

Rocco Siffredi est candidat à la présidentielle italienne

L'acteur italien de films pour adultes, se déclare à 57 ans candidat «pour de vrai» après l'avoir annoncé «pour de faux». L'élection présidentielle a lieu en ce moment.

D'une blague sur Instagram, l'histoire est désormais sérieuse. Le 20 janvier, Rocco Siffredi postait sur le réseau social une vidéo où il annonçait sa candidature. Pour rire. «J'ai travaillé dur plus de 30 ans...» Sous les cris et les applaudissements des femmes l'entourant, il scandait «Rocco for président! J'ai fait plus de bien que n'importe qui à vous, les Italiens! J'ai donné plus que n'importe qui à l'Italie...».