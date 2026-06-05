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Après une alerte, les astronautes peuvent retourner dans l'ISS

Après une alerte, les astronautes peuvent retourner dans l'ISS

Plusieurs astronautes, dont la Française Sophie Adenot, vont pouvoir regagner l'intérieur de la Station spatiale internationale (ISS) après l'avoir quittée temporairement par précaution en raison d'une opération prévue de réparation, a déclaré un porte-parole de la Nasa à l'AFP.
05.06.2026, 18:2905.06.2026, 18:29

«L'équipage se prépare maintenant à quitter le vaisseau Dragon», rattaché à l'ISS dans lequel il s'était réfugié momentanément, a précisé ce porte-parole.

Plus tôt, une autre porte-parole de l'agence spatiale américaine avait fait savoir sur X que la Nasa avait, «par mesure de prudence», demandé «aux quatre membres de l'équipage SpaceX Crew-12 de l'agence ainsi qu'à l'astronaute de la Nasa Chris Williams d'adopter une posture de sécurité renforcée à bord du vaisseau Dragon» en raison de réparations prévues par l'agence spatiale russe Roscosmos.

Grosse découverte sur Mars

Cette dernière avait «décidé de procéder à une opération de réparation plus étendue» après avoir détecté «de nouvelles fuites» sur une portion du module russe Zvezda de l'ISS.

Les équipes de l'agence russe n'ont toutefois «effectué aucune action physique» mais ont pris des «mesures» vendredi, a indiqué un porte-parole de la Nasa à l'AFP. «Ces fuites se produisent depuis un bon moment déjà, et c'est quelque chose sur lequel la Nasa et Roscosmos travaillent ensemble», a-t-il ajouté. (sda/ats/afp)

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source: esa/webb
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