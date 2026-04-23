beau temps17°
DE | FR
burger
International
Espace

Grosse découverte sur Mars

This Tuesday, April 6, 2021 image made available by NASA shows the Perseverance Mars rover, foreground, and the Ingenuity helicopter about 13 feet (3.9 meters) behind. This composite image was made by ...
Cette image prise le mardi 6 avril 2021 et mise à disposition par la Nasa montre le rover Perseverance, au premier plan, et l'hélicoptère Ingenuity à environ 3,9 mètres derrière.Image: AP NASA

Grosse découverte sur Mars

Une équipe de la Nasa a fait une découverte majeure en trouvant de nouveaux éléments constitutifs de la vie sur Mars.
23.04.2026, 11:4723.04.2026, 12:52
Daniel lawler / afp

De nouveaux éléments constitutifs de la vie sur Mars ont été découverts par un rover de la Nasa, à la suite d'expériences chimiques inédites, ont annoncé ce mardi 21 avril des chercheurs.

Ces molécules organiques ne constituent pas une preuve définitive de la présence de la vie par le passé sur Mars, souligne toutefois l'équipe menée par la Nasa, car elles peuvent aussi être issues du crash de météorites.

La flemme de lire?
L'explication en vidéo 👇

Vidéo: extern / rest

Mais ces indices importants de l'histoire martienne ont été préservés à la surface de la planète depuis plus de trois milliards d'années. A cette époque, la surface de Mars était couverte de grands lacs et de rivières remplies d'eau à l'état liquide, un ingrédient clé de la vie.

Curiosity, un rover de la Nasa, s'est posé dans un ancien lac dénommé le cratère de Gale en 2012, et a depuis cherché des signes de vie. Ce rover de la taille d'une voiture transportait avec lui deux tubes d'un produit chimique dénommé TMAH, capable de décomposer la matière organique pour en déterminer la composition. Amy Williams, une astrobiologiste travaillant sur la mission Curiosity, souligne:

«Cette expérience n'avait jamais été menée auparavant»

L'équipe était sous pression car elle ne disposait que de «deux cartouches pour viser juste», ajoute l'autrice principale de l'étude publiée dans Nature Communications. L'expérimentation, conduite en 2020, a détecté plus de 20 molécules organiques. Pour plusieurs d'entre elles, leur présence sur Mars n'avait encore jamais été confirmée, comme par exemple le benzothiophène, qui a en revanche déjà été retrouvé dans des météorites et des astéroïdes. Amy Williams explique:

«Les mêmes éléments qui se sont abattus sur Mars sous forme de météorites sont ceux qui se sont abattus sur la Terre, et ils ont probablement fourni les éléments constitutifs de la vie telle que nous la connaissons sur notre planète.»
L'Uni de Berne comble des lacunes dans la formation des planètes

Une autre molécule qui contient de l'azote «est un élément précurseur de la structure finale de l'ADN», ajoute-t-elle.

Des futures missions prévues sur Mars

Mais cela ne suffit pas à prouver que la vie soit un jour apparue sur Mars. Une manière potentielle d'y parvenir serait de ramener sur Terre des pierres de Mars afin de les analyser plus précisément, explique la chercheuse. Un autre rover de la Nasa, Perseverance, a d'ailleurs déjà collecté des roches dans l'optique d'une telle mission, appelée Mars Sample Return. Mais cette mission est en suspens, après un vote du Congrès en janvier.

De futures missions vont toutefois bénéficier du travail de Curiosity, dans le sens où il a prouvé que les expériences à base de TMAH peuvent marcher sur d'autres planètes, lit-on dans l'étude publiée dans Nature Communications.

La Nasa publie la photo d'un sublime coucher de Terre

Le rover de l'Agence spatiale européenne (ESA), Rosalind Franklin, qui dispose d'une foreuse beaucoup plus longue que Curiosity, emportera ce produit chimique sur Mars. Après des années de retard, la Nasa a annoncé la semaine dernière que le rover de l'ESA devrait partir en direction de la planète rouge fin 2028.

Plus d'articles sur (ou dans) l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
Quand l'armée américaine testait des bombes atomiques dans l'espace
de Niclas Staritz
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
De la vie extraterrestre découverte sur une exoplanète? Ce que l'on sait
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
Cette fusée américaine contient une cargaison controversée
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
On sait où chercher des traces de vie sur Mars
de Dorothea Meadows
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Ils ont découvert de nouveaux éléments constitutifs de la vie sur Mars
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Trump menace la Suisse: voici ce que dit Berne
Le président américain s’en prend, dans une interview télévisée, aux «pays d’élite». Et il fait une déclaration sur le remboursement de droits de douane punitifs illégaux, qui pourrait aussi concerner des entreprises suisses.
La dernière attaque de Donald Trump contre la Suisse est survenue sans prévenir. A peine venait-il, lors d’une interview téléphonique avec la chaîne économique CNBC, de critiquer le niveau élevé des taux d’intérêt aux Etats-Unis, qu’il a soudain évoqué la Suisse et sa banque nationale, laquelle aurait mené, ces «quinze, vingt dernières années», une politique monétaire expansionniste.
L’article