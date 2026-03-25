Le vaisseau spatial Orion destiné à la mission Artemis 2, ce 24 mars 2026 à Cap Canaveral. Keystone

Voici les quatre astronautes qui verront la face cachée de la lune

Ce 1er avril, une mission spatiale habitée embarquera quatre astronautes pour faire le tour de la lune. Portraits.

Charlotte CAUSIT, washington / afp<br>

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Ils seront les premiers à voyager jusqu'à la Lune en plus d'un demi-siècle et deviendront à cette occasion les nouveaux visages de la conquête spatiale américaine. Les Etasuniens Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch et leur homologue canadien Jeremy Hansen s'apprêtent à embarquer le 1er avril pour un voyage d'environ dix jours qui les amènera à faire un tour de la Lune, sans s'y poser.

L'équipage, qui inclut trois anciens militaires, se distingue en plusieurs points des pionniers de l'époque d'Apollo, qui ont été de 1968 à 1972 les premiers et les seuls à aller jusqu'à la Lune et à en fouler le sol.

Les astronautes de la NASA Christina Koch (à gauche), Victor Glover (en haut), Reid Wiseman (en bas) et l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen (à droite) Keystone

Reid Wiseman, le commandant

Agé de 50 ans, Reid Wiseman est le commandant de la mission. Natif de Baltimore, grande ville de la côte est américaine tristement célèbre pour son taux de criminalité, il a rejoint la Nasa en 2009 après une carrière de 27 ans dans la Navy, la Marine américaine.

«Je n'aurais jamais pensé devenir astronaute», confie-t-il dans un podcast de la Nasa, disant avoir grandi en pensant qu'il s'agissait d'«un rêve inaccessible». Il est parti dans l'espace en 2014 pour une mission de 165 jours dans la Station spatiale internationale (ISS) puis a été chef-astronaute.

Après avoir perdu sa femme en 2020 des suites d'un cancer, il a élevé seul ses deux filles, aujourd'hui adolescentes. En janvier, il expliquait avoir choisi d'être transparent avec elles sur les risques inhérents à un tel voyage:

«Je leur ai dit: "voici où se trouve le testament (...) s'il m'arrivait quelque chose"»

Victor Glover, le pilote de l'Orion

Egalement passé par la Navy, Victor Glover, 49 ans, pilotera le vaisseau Orion. Originaire de Californie, ce père de quatre filles a été recruté en 2013 par la Nasa alors qu'il travaillait comme conseiller parlementaire au Sénat américain.

Victor Glover pilotera l'Orion. Keystone

Il raconte avoir rêvé enfant de devenir policier comme son père, avant que la vision d'un décollage de navette spatiale sur le téléviseur familial ne change sa vision:

«Je me suis dit que je voulais conduire cela, car à l'époque je ne savais même pas que ça se pilotait»

Il deviendra lors d'Artémis 2 le premier homme noir à voyager jusqu'à la Lune, le programme Apollo n'ayant transporté que des hommes blancs jusqu'à l'astre. En 2020, il était déjà devenu le premier Afro-Américain à prendre part à une mission de long-terme dans la Station spatiale internationale. Une première rendue possible grâce à tous ceux qui l'ont précédé, insistait-il alors, en honorant des pionniers comme Guion Bluford, le premier Américain noir à être allé dans l'espace, en 1983.

Christina Koch, l'exploratrice ingénieure

L'Américaine Christina Koch, 47 ans, deviendra la première femme à participer à une mission lunaire. Membre de la même promotion d'astronautes de 2013, elle a de loin de profil le plus éclectique. Cette ingénieure de formation est une exploratrice chevronnée qui a travaillé dans des environnements extrêmes comme l'Antarctique.

Elle qui voulait être astronaute depuis petite et avait dans sa chambre d'enfance un poster du célèbre «Lever de Terre» pris lors de la mission Apollo 8, a pour devise: «fais ce qui te fait peur».

Sur cette photo fournie par la NASA le vendredi 4 octobre 2019, les astronautes Christina Koch, à droite, et Jessica Meir posent pour une photo à bord de la Station spatiale internationale Keystone

Elle détient le record du plus long vol spatial continu effectué par une femme (328 jours) et a participé à la première sortie dans l'espace 100% féminine, aux côtés de sa compatriote Jessica Meir.

Jeremy Hansen, l'astronaute canadien

Le Canadien Jeremy Hansen, ancien pilote de chasse de 50 ans, complète l'équipage et sera le premier non-Américain à survoler l'astre. Après une carrière de pilote de chasse dans l'Aviation royale canadienne, il est sélectionné en 2009 par l'Agence spatiale canadienne (ASC).

Jeremy Hansen est né le 27 janvier 1976. Keystone

Après sa formation, il joue pendant plusieurs années le rôle d'agent de liaison entre la Terre et l'ISS puis se voit confier la formation d'une promotion d'astronautes. La mission Artémis 2 constituera son premier vol dans l'espace.

Ce père de trois enfants réalisera à cette occasion le rêve d'une vie - sa passion pour l'espace étant née de sa découverte enfant d'une photo de Neil Armstrong sur la Lune.