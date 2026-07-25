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Espace: SpaceX réussit un nouveau test de sa fusée Starship

SpaceX réussit un nouveau test de sa fusée Starship

epa13131345 SpaceX&#039;s Starship V3 rocket launches from the Starbase facility as seen from South Padre Island, Texas, USA, 24 July 2026. For the first time, Starship will deploy V3 Starlink satelli ...
La fusée Starship a fonctionné comme prévu lors des différents tests effectués par SpaceX.Keystone
SpaceX, l'entreprise spatiale du milliardaire Elon Musk, a réussi un vol-test de sa fusée Starship, prévue à l'avenir pour le transport de personnes à la fois sur terre et dans l'espace.
25.07.2026, 08:2925.07.2026, 08:29

La fusée Starship que construit SpaceX pour aller sur la Lune et Mars a réussi vendredi un vol-test. Il s'agissait du premier essai réalisé depuis l'entrée en bourse record de l'entreprise d'Elon Musk en juin. Ce mastodonte métallique de 124 mètres de haut s'est élancé dans le ciel du Texas peu avant 18 heures locales (1 heure samedi en Suisse). Il s'agissait du 13e essai de cette fusée, qui est la plus grande et la plus puissante jamais développée, et le deuxième de sa dernière version, nommée V3.

Après que les deux étages de la fusée se sont séparés dans les airs, plusieurs tests et manoeuvres ont été menés avec succès sur le propulseur et le vaisseau avant qu'ils ne finissent leur course dans les eaux comme convenu. Si le premier étage est tombé un peu plus brutalement qu'escompté dans le golfe du Mexique, le vaisseau s'est lui délicatement posé à la surface de l'océan Indien. Dan Huot, un responsable de SpaceX, s'est exclamé lors de la retransmission en direct:

«C'est l'amerrissage le plus doux qu'on ait jamais fait. C'est un scénario de rêve»

Moteurs éteints volontairement

Si SpaceX a montré lors de précédents tests qu'elle parvenait à récupérer le gigantesque propulseur grâce à une technique spectaculaire et extrêmement complexe – l'engin revenant sur la tour de lancement pour être récupéré par des bras mécaniques -, elle cherchait vendredi à tester les limites de l'appareil et a pour cela éteint volontairement certains moteurs.

A propos de SpaceX 👇

SpaceX annule subitement un vol de sa mégafusée

Il s'agissait de la deuxième tentative de lancement menée pour ce vol. La semaine passée, le premier essai avait été annulé à la dernière minute à cause d'un problème technique. Alors que la fusée s'apprêtait à s'élever dans le ciel, plusieurs moteurs ne s'étaient pas allumés, «déclenchant une interruption automatique du lancement», avait expliqué Elon Musk, patron de SpaceX sur le réseau social X.

Ce problème avait ravivé les inquiétudes quant aux progrès réalisés par l'entreprise. SpaceX affirme vouloir se servir de cette fusée dans les années prochaines pour voyager rapidement entre des métropoles sur la Terre mais aussi rejoindre Mars et la Lune, Starship devant jouer un rôle important dans le programme lunaire Artémis de la NASA. (btr/ats)

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Le lancement de la nouvelle méga-fusée de la Nasa
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Le lancement de la nouvelle méga-fusée de la Nasa
source: sda / =03387147=
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La mégafusée de SpaceX explose avant même de décoller
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