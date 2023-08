Ce mystérieux «point d'interrogation» spatial intrigue les astronomes

Le télescope James Webb a trouvé deux étoiles en train de se former. Mais c'est autre chose qui a interpellé les astronomes.

Plus de «International»

Un article de

Les astronomes font régulièrement des découvertes spectaculaires dans l'immensité de l'espace. Le télescope James Webb, notamment, permet d'observer de nouvelles planètes et étoiles entre autres. Plus récemment, le télescope a fait une découverte pour le moins surprenante. Dans la constellation Vela (image stellaire de la voile du navire), à 1470 années-lumière de distance, il a capturé des images très détaillées d'un objet qui ressemble à un point d'interrogation.

Une autre découverte étonnante 👇 Cette arme préhistorique découverte en Suisse vient tout droit de l'espace

Mais de quoi s'agit-il?

L'image en question montre deux jeunes étoiles en formation, attirées l'une par l'autre. Elles se trouvent au centre des rayons roses et y apparaissent sous la forme d'une tache orange et blanche. Il est toutefois difficile de les distinguer, car elles sont entourées d'un nuage de gaz et de poussière.

Image: James Webb

Mais c'est autre chose que les experts de la Nasa ont repéré. Non loin de ces deux étoiles en formation, une petite tâche orange a été relevée par les experts de la Nasa. Selon le Space Telescope Science Institute, il s'agirait sans doute d’une galaxie lointaine ou de la fusion entre plusieurs galaxies. Quant à la forme – pour le moins originale –, elle peut s'expliquer par le nuage cosmique et le gaz qui entoure ces deux supposées galaxies.

Voyez plutôt 👇 Image: télescope James Webb/t-online

Autre fait étonnant, la couleur rouge que l'on voit sur l'image indique que cet élément est plus éloigné de la Terre que les deux étoiles. C'est peut-être la première fois que des astronomes arrivent à capturer une telle chose.

La dernière image du télescope James Webb est spectaculaire 👇 Le télescope James Webb livre une nouvelle image spectaculaire

Toujours selon le Space Telescope Science Institute, qui gère les opérations scientifiques du télescope James Webb, «des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer avec certitude de quoi il est question». Les capacités du télescope de capturer des galaxies lointaines élargissent ainsi le champ des recherches. «Il y a donc beaucoup de nouvelles connaissances scientifiques à acquérir», concluent-ils.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)