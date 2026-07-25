Un site de la Nasa évacué suite aux incendies dans la région de Madrid

Le réseau Deep space network est composé d'antennes géantes, comme ici en Californie. Image: NASA

Les incendies qui touchent la région de Madrid ont conduit à l'évacuation d'un site de la Nasa, mettant en péril les communications avec l'espace lointain.

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L'un des trois sites de la Nasa en Espagne permettant les communications avec l'espace lointain a été touché vendredi par un incendie en Espagne, mettant en péril ses capacités à communiquer avec ses sondes et robots spatiaux. Les dégâts n'ont pas encore été évalués.

Alors que plusieurs feux font rage dans les environs de Madrid, l'un d'eux «a traversé» ce complexe de la NASA, nommé MDSCC, a indiqué une porte-parole de l'agence spatiale américaine dans un communiqué:

«L'ensemble du personnel a été évacué en toute sécurité. Les éventuels dégâts seront évalués dès que les conditions de sécurité le permettront»

Composé de plusieurs antennes géantes

Constitué de plusieurs antennes géantes, ce complexe fait partie des trois sites constituant le réseau «Deep space network» permettant à la Nasa de maintenir les communications avec ses engins explorant l'espace lointain.

Ces complexes sont installés à Madrid, à Goldstone en Californie et à Canberra en Australie, de sorte «qu'au fur et à mesure que la Terre tourne, au moins un complexe d'antennes puisse toujours entrer en contact avec les engins spatiaux, quelle que soit leur position dans le ciel», explique l'agence spatiale américaine sur son site.

En raison de l'incendie et de l'évacuation du personnel, la Nasa a transféré les activités de communication sur le site californien, a indiqué la porte-parole, assurant garantir ainsi «la continuité du service et un soutien ininterrompu aux communications avec les engins spatiaux». (btr/ats)