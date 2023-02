D'énormes quantités de débris spatiaux tournent autour de notre Terre. imago-image

Le mystérieux satellite clandestin russe Kosmos 2499 s'est désintégré

Etait-il un tueur de satellites? Un satellite-espion? Ou devait-il assurer la maintenance d'autres satellites? Une chose est sûre: le satellite russe Kosmos 2499 s'est brisé en deux dans l'espace.

Depuis sa mise en service en 2014, le satellite russe Kosmos 2499 a fait l'objet de vives spéculations. Aujourd'hui, les Américains annoncent l'effondrement de l'objet volant.

«Le 18SDS a confirmé la désintégration de Kosmos 2499», écrit le 18e Space Defense Squadron de l'US Space Force sur Twitter. L'incident s'est produit le 4 janvier à une altitude d'environ 1169 kilomètres au-dessus de la Terre. Le satellite s'est alors désintégré en au moins 85 morceaux, qui tournent désormais autour de la Terre sous forme de débris spatiaux en orbite.

L'histoire de Kosmos 2499 a commencé comme celle d'un débris spatial. Lors d'un lancement de fusée russe il y a huit ans, il ne figurait pas sur la liste des objets transportés et n'a été remarqué que plus tard, alors qu'il volait déjà dans l'espace. Au début, on le prenait pour de la ferraille, jusqu'à ce qu'il commence à effectuer des mouvements ciblés.

Projectiles destructeurs

Comme le satellite, qui ne mesure que 0,3 mètre de long, s'est approché à moins d'un kilomètre d'une fusée russe, les observateurs ont spéculé sur la possibilité qu'il puisse chasser et désactiver d'autres engins spatiaux. La question de savoir si Kosmos 2499 était armé n'a jamais été révélée.

Ses 85 pièces détachées constituent désormais en tout cas une sorte d'arme. En effet, les débris spatiaux se déplacent dans l'espace à une vitesse de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par heure. Même de minuscules particules peuvent ainsi se transformer en projectiles destructeurs.

Les experts de l'Agence spatiale européenne (ESA) estiment que plus de 9100 tonnes de débris spatiaux gravitent autour de notre planète. A ces vestiges de l'exploration spatiale humaine s'ajoutent désormais les morceaux du satellite russe. Selon les experts, les fragments devraient nous accompagner pendant environ 100 ans avant de se consumer dans l'atmosphère terrestre.

