L'éclipse solaire ravit 30 millions d'Américains

Des personnes de tous âges ont attendu avec enthousiasme que la Lune passe devant le Soleil, comme ici au Texas. Keystone

L'événement a commencé à 20h07 suisses sur la côte Pacifique du Mexique et sera visible ensuite dans 15 Etats américains - du Texas au Maine - avant de se terminer dans l'est du Canada.

Une rare éclipse totale a commencé lundi sur la côte ouest du Mexique, a annoncé la Nasa. Cette annonce lance le début d'un événement céleste attendu par des millions de personnes, et dont le trajet doit également traverser les Etats-Unis avant de s'achever au Canada.

Ne serait-ce qu'aux Etats-Unis, plus de 30 millions de personnes vivent dans la zone où l'éclipse totale sera visible, durant quelques minutes au maximum, selon la Nasa.

Au total, l'ombre de la Lune doit se déplacer au-dessus de l'Amérique en environ une heure et demie.

Effervescence

L'événement représente une opportunité économique pour de nombreuses régions recevant un afflux de touristes, mais aussi pour les scientifiques étudiant notre étoile. «Une éclipse totale est l'un des événements les plus émouvants que l'on puisse expérimenter», a écrit Jane Rigby, astronome à la Nasa.

Les autorités américaines ont martelé depuis des semaines les consignes de sécurité, notamment le port nécessaire de lunettes spéciales pour regarder le Soleil, sous peine de graves lésions aux yeux. La météo nuageuse pourrait toutefois gâcher la fête dans certaines régions, comme au Texas.

La Nasa, dont les scientifiques sont à pied d'oeuvre, diffuse un direct vidéo avec des images de télescope et les commentaires d'experts. Les grandes chaînes américaines d'information en continu, comme CNN ou Fox News, diffusent également un programme spécial.

Même Donald Trump a tenté de capitaliser sur l'événement: l'ancien président a publié une vidéo dans laquelle non pas la Lune, mais son visage de profil vient recouvrir le Soleil.

Une photo du couple Trump devenue virale en 2017: Image: x

Chutes du Niagara

Les éclipses totales surviennent lorsque la Lune se place exactement entre la Terre et le Soleil, bloquant temporairement la lumière de notre étoile en plein jour. Le Soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune, mais aussi 400 fois plus loin, et les deux astres apparaissent donc d'une taille similaire.

A l'extérieur de la bande de 185 kilomètres de large d'éclipse totale sur Terre, la plupart des Américains pourront voir une éclipse partielle. De nombreux rassemblements et festivals ont lieu à travers les Etats-Unis.

Sur le trajet de totalité, beaucoup d'hôtels affichent complet depuis des mois. Des embouteillages sont attendus, comme lors de la dernière éclipse totale aux Etats-Unis, en 2017 - alors que moins de villes se situaient à l'époque sur la bonne trajectoire.

Parmi les endroits emblématiques où l'éclipse sera visible se trouvent les chutes du Niagara, où le spectacle promet d'être grandiose. Côté canadien, la région y a même déclaré un «état d'urgence» pour mieux faire face à l'afflux de visiteurs.

L'éclipse sera aussi admirée depuis les airs: certaines compagnies aériennes ont prévu des vols le long du trajet d'obscurité, dont les billets se sont arrachés.

Couronne solaire bien visible

L'événement est également scientifique. Trois petites fusées-sondes seront lancées par la Nasa avant, pendant et juste après l'éclipse, depuis la Virginie dans l'est des Etats-Unis. Le but: mesurer les changements provoqués par l'obscurité dans la partie supérieure de l'atmosphère terrestre.

La couronne solaire, couche extérieure de l'atmosphère du Soleil, devient pour sa part particulièrement bien visible lors d'une éclipse. Elle sera observée avec attention: c'est là que se produisent les éruptions solaires, or notre étoile est actuellement proche de son pic d'activité (contrairement à 2017).

L'éclipse pourra provoquer en outre des comportements inhabituels chez les animaux, sensibles aux changements de lumière et de température.

La prochaine éclipse totale visible aux Etats-Unis (hors Alaska) aura lieu en 2044. Avant cela, une éclipse totale aura lieu en Espagne, en 2026. (ats/jch)