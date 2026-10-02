Les Américains Jessica Watkins et Luke Delaney, le Canadien Joshua Kutryk et le Russe Sergueï Teteriatnikov sont arrivés sur l'ISS. Keystone

La station spatiale internationale a un nouvel équipage

L'équipage de la mission Crew-13 s'est amarré à l'ISS la nuit dernière. Il devrait y séjourner six mois.

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Une nouvelle équipe d'astronautes est arrivée jeudi à la station spatiale internationale (ISS), où elle séjournera pendant environ six mois. Après un peu moins de huit heures de voyage, l'équipage de la mission Crew-13 s'est amarré à l'ISS à 01h16 (heure en Suisse).

Les Américains Jessica Watkins et Luke Delaney, le Canadien Joshua Kutryk et le Russe Sergueï Teteriatnikov avaient décollé de Cap Canaveral, en Floride, dans le sud-est des États-Unis, à 17h10 (en Suisse).

Ce voyage d'une durée de 07h55 est le plus rapide jamais réalisé par un vaisseau américain pour rejoindre le laboratoire orbital, a indiqué la NASA. La durée de ces trajets varie considérablement selon les missions en raison notamment de la distance au moment du décollage séparant le vaisseau de l'ISS, qui orbite à environ 400 km d'altitude.

Le dernier équipage parti des États-Unis avait ainsi mis en février plus de 30 heures.

Fin de la station à l'horizon 2030

L'équipage de Crew-13 doit assurer la relève des quatre astronautes membres de la mission Crew-12, les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway, la Française Sophie Adenot et le Russe Andreï Fediaïev. Une période de passation de quelques jours va se tenir entre les deux équipages avant que Crew-12 puisse entreprendre son retour sur terre. Son départ de l'ISS est pour l'instant prévu pour au plus tôt lundi, mais pourrait évoluer en raison des conditions météorologiques.

Crew-13 devait initialement rejoindre l'ISS à la mi-septembre, mais son décollage avait été reporté en raison d'une fuite détectée sur le vaisseau. L'équipage devrait séjourner environ six mois à bord de l'ISS, l'un des astronautes, le Canadien Joshua Kutryk, devant ainsi manquer la naissance de son troisième enfant.

L'ISS est occupée en permanence depuis plus de 25 ans et constitue l'un des derniers espaces de coopération internationale entre Américains et Russes, qui assurent les rotations d'équipage.

Cette aventure collaborative est néanmoins appelée à prendre fin à l'horizon 2030, quand la station spatiale internationale sera mise à la retraite. Les stations spatiales devraient alors entrer dans une ère plus commerciale, à l'image de ce qui s'est déjà produit pour les fusées. (jzs/ats/afp)