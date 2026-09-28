Ils violent une étudiante: leur punition choque

Une étudiante américaine aurait été droguée et violée par plusieurs jeunes hommes, aucun d'eux n’a été arrêté. Les auteurs présumés s’en sont au contraire tirés avec une sanction extrêmement légère: une dissertation. Aujourd'hui médiatisée, l’affaire prend de l'ampleur.

Nadja Zeindler Suivez-moi

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«Free Pussy», pouvait-on lire dans le groupe de discussion d’une fraternité étudiante de l’Université Cornell, dans l’Etat de New York. C’est par ces mots que des étudiants auraient été invités à participer au viol d’une jeune femme de 20 ans.

Auparavant, deux d’entre eux auraient poussé l’étudiante à prendre de la kétamine. Une fois qu’elle n’était plus en mesure de se défendre, sept hommes l’auraient violée pendant plusieurs heures.

Ce message aurait été utilisé pour inviter des étudiants à des «relations sexuelles gratuites». Image: capture d'écran instagram

Après que l’étudiante a signalé l’affaire à la police de l’université, une «enquête interne» a été menée, selon le New York Post. Résultat: deux étudiants ont été exclus de l’université. Les autres ont dû, en guise de «sanction», rédiger une dissertation sur leurs actes. Personne n’a été arrêté.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?

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Et pour les jeunes:

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Pro Juventute: 147 (24/7)

Patouch: 0800 800 140 Police: 117 Violencequefaire (anonyme et gratuit, réponse dans les 3 jours) Aide aux victimes LAVI Ciao.ch (11-20 ans, réponse dans les 2 jours) On t'écoute (18-25 ans, réponse dans les deux jours)Pro Juventute: 147 (24/7)Patouch: 0800 800 140

Florence Pugh appelle les hommes à réagir: «Soyez en colère pour nous»

Les faits se sont produits en 2024, mais ils ne sont révélés qu’aujourd’hui. La victime a en effet intenté une action civile contre l’Université Cornell. Sur les réseaux sociaux, l’indignation est immense et des célébrités prennent elles aussi la parole, écœurées et choquées. Le parquet examine désormais la possibilité d’engager des poursuites pénales contre sept anciens membres de la fraternité.

«J’ai la nausée et je suis remplie de peur», écrit Florence Pugh sur Instagram. L’actrice rendue célèbre par plusieurs films Marvel et Oppenheimer, notamment, s’en prend également à ceux qui ont détourné le regard:

«C’est précisément dans un moment comme celui-ci que nos hommes doivent être aussi horrifiés et écœurés que nous. Comment pouvez-vous espérer que nous croyions que ce ne sont "pas tous les hommes" lorsque tant d’entre vous restent silencieux dans de tels moments?»

Elle ne pointe pas seulement les auteurs: «chacune des personnes qui savait ce qui s’était passé ou qui en avait entendu parler» est «tout aussi mauvaise». L’égalité ne sera pas possible «tant que vous ne respecterez pas nos corps» et «tant que nous ne pourrons pas dire que nous nous sentons en sécurité», poursuit-elle, avant de lancer cet appel aux hommes:

«Soyez en colère pour nous. S’il vous plaît»

L'Université Cornell dit prendre l'affaire au sérieux

L’acteur Josh Gad, connu pour être la voix d’Olaf dans La Reine des neiges, est lui aussi furieux. Sur Instagram, il ne mâche pas ses mots:

«Permettez-moi d’être parfaitement clair: si nous créons un précédent dans lequel nos filles et nos femmes peuvent être brutalement violées et où la sanction disciplinaire qui en découle consiste à leur faire écrire des dissertations, comme si l’on était Bart Simpson après une petite bêtise, alors nous avons complètement perdu la raison.»

Ce «crime violent et abject» n’est pas un «incident malheureux», poursuit-il: «C’est la destruction d’une vie. Et en ne demandant de comptes à personne, nous envoyons le message profondément inquiétant qu’une telle chose serait acceptable. Qu’on en finisse avec ça. Ça suffit.»

L’actrice Christina Ricci et l’animatrice Rosie O’Donnell partagent elles aussi des publications sur l’affaire et contribuent ainsi à la porter sur la place publique. De son côté, l’université affirme dans un communiqué prendre «les violences sexuelles extrêmement au sérieux» et précise que «la fraternité étudiante Chi Phi reste exclue du campus». Elle indique ne pas pouvoir en dire davantage tant que l’enquête est en cours.

Le silence n’aide pas

Cette affaire choque, mais surtout parce que ce genre de faits se produit souvent. En France, il y a eu Gisèle Pelicot, mais la même chose se produit aussi en Autriche, en Allemagne, en Angleterre et en Suisse. Des milliers d’hommes échangent même des conseils à ce sujet sur internet.

Comble de l'ironie: la publication de Florence Pugh est temporairement indisponible sur Instagram en raison de son «contenu sensible». Image: capture d'écran

Florence Pugh écrit dans sa publication:

«Si vous faites partie de ceux qui le crient haut et fort au monde: merci. C’est un sujet qui nous concerne tous en tant qu’êtres humains, pas seulement les femmes. Nous avons tous un rôle à jouer, en particulier les hommes.»

Enfin, elle s’adresse à la victime, qui s’est «courageusement dressée contre cette abominable université – tu es incroyablement forte. Tu as une volonté immense. Et sois certaine que, partout, des femmes sont à tes côtés pour te soutenir et t’accompagner sur le chemin de la guérison.» (trad. hun)