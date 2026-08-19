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La Nasa publie les clichés du cratère formé par SpaceX sur la Lune

Notre satellite naturel a un nouveau cratère, signé SpaceX.
Notre satellite naturel a un nouveau cratère, signé SpaceX.AFP

La Nasa dévoile les images du cratère laissé par SpaceX sur la Lune

La Nasa dévoile de nouvelles images du cratère formé par l’impact d’une fusée Falcon 9 de SpaceX sur la Lune, révélant les traces laissées par le choc et les détails du sol excavé.
19.08.2026, 11:2319.08.2026, 11:23

L'Agence spatiale américaine (Nasa) a publié mardi de nouvelles images du cratère créé lorsque l'étage supérieur d'une fusée Falcon 9 de SpaceX s'est écrasé sur la Lune le 5 août.

Ces photographies, prises entre les 11 et 12 août, ne sont pas les premières du site de l'impact, l'agence spatiale coréenne en ayant publié dès le 6 août.

Un impressionnant nouveau cratère

Les images obtenues ont notamment mis en évidence des traînées plus claires et plus sombres rayonnant autour du cratère, qui fait 18 mètres de large et moins de 3 mètres de profondeur, selon la Nasa.

Ces images de la Nasa étonnent
Ces images de la Nasa étonnent

D'après l'agence américaine, les traînées plus sombres «sont composées de poussière et de roches de surface, modifiées sur le temps long par le vent solaire, les rayons cosmiques galactiques et les impacts de micrométéorites» qui ont été remontées à la surface lunaire par le choc.

Les images avant/après 👇

image after
image before
AFP / Nasa

Les traînées plus claires sont, elles, dues à des matériaux excavés de zones plus profondes du sous-sol lunaire à l'impact.

Ces images ont été capturées par Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) qui, pour photographier un point précis sur la Lune, doit attendre que cet endroit passe dans son champ de vision. Ce qui a pris six jours dans ce cas, a expliqué la Nasa.

Il a aussi fallu incliner l'engin de manière suffisamment précise pour que son appareil photo pointe vers le cratère alors qu'il passait à environ 100 kilomètres au-dessus, puis déclencher au bon moment. L'agence spatiale a également précisé:

«Si l'appareil avait pris le cliché ne serait-ce que 10 secondes trop tôt ou trop tard, la cible se serait décalée d'environ 16 kilomètres par rapport au centre de l’image.»

(ysh/afp)

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