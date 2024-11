Cette base secrète américaine abandonnée représente un danger

Traduit et adapté par Noëline Flippe

«Sans une connaissance détaillée de l'épaisseur de la glace, il est impossible de prédire comment les calottes glaciaires vont réagir au réchauffement rapide de l'océan et de l'atmosphère»

Face à cette menace, le gouvernement américain avait déjà annoncé en 2017 qu'il coopérerait avec le Danemark et les autorités groenlandaises pour résoudre les questions de sécurité liées à Camp Century.

Cependant, les défis posés par le mouvement constant, bien que subtil, de la calotte glaciaire ont fini par rendre le projet et la base insoutenables, entraînant leur abandon en 1967. Outre les infrastructures militaires, des armes, des eaux usées et d'autres matériaux potentiellement dangereux ont été laissés sur place — une bombe à retardement, car, avec le réchauffement climatique, la glace continue de fondre.

La base, opérationnelle entre 1959 et 1967, faisait partie d’un projet secret nommé «Project Iceworm». Cette initiative ambitieuse prévoyait la construction d’un réseau de tunnels totalisant près de 4000 kilomètres, destiné à accueillir des missiles nucléaires à moyenne portée visant l’Union soviétique. L’emplacement isolé dans le nord du Groenland offrait des avantages stratégiques, notamment en raison de sa proximité avec l’Union soviétique et de l’isolement géographique de la base.

La cryosphère désigne la partie de la surface terrestre où l’eau est présente à l’état solide. Cela inclut différentes formes de glace et de neige présentes sur les terres, dans les océans ou dans l’atmosphère, telles que les calottes glaciaires, les glaciers ou le permafrost.

L'équipe a survolé l'inlandsis du Groenland à bord d'un Gulfstream III afin de cartographier la profondeur de la glace et les couches de roches sous-jacentes à l'aide d'instruments radar. «Nous cherchions le fond de la glace, et soudain Camp Century est apparu. Au début, nous ne savions pas ce que c'était», a expliqué Chad Greene, scientifique spécialiste de la cryosphère au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa.

La Nasa ne fait pas seulement des découvertes spectaculaires dans l'espace — la Terre aussi nous réserve quelques surprises. Et celles-ci ne sont pas toujours d'origine naturelle.

Image: US Army

Photo de la construction de la base secrète américaine. Image: US Army

