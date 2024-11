Notre système solaire pourrait bien cacher une «planète X»

En analysant les mouvements de certains objets du système solaire situés au-delà de Pluton, on note que les observations ne collent pas avec la théorie. L'explication la plus simple serait la présence d'une neuvième planète. Les astronomes mènent l'enquête.

Sara Webb / the conversation

Plus de «International»

Un article de The Conversation

Notre système solaire est un endroit particulièrement encombré. Des millions d'objets s'y déplacent, qu'il s'agisse de planètes, de lunes, de comètes ou d'astéroïdes. Et chaque année, nous découvrons de plus en plus d'objets (généralement de petits astéroïdes ou des comètes) qui élisent domicile dans le système solaire.

En 1846, les astronomes avaient déjà trouvé les huit planètes principales. Mais cela n'a pas empêché les scientifiques d'en chercher d'autres. Au cours des 100 dernières années, nous avons découvert des corps lointains plus petits que nous appelons planètes naines, ce qui correspond à la classification actuelle de Pluton.

La découverte de certaines de ces planètes naines nous a donné des raisons de penser que quelque chose d'autre pourrait se cacher à la périphérie du système solaire.

Un neuvième planète?

Ce n'est pas pour rien que les astronomes passent des centaines d'heures à essayer de localiser une neuvième planète, ou «planète X». En effet, le système solaire tel que nous le connaissons n'a pas vraiment de sens sans elle.

Tous les objets du système solaire tournent autour du Soleil. Certains se déplacent rapidement, d'autres lentement, mais tous obéissent aux lois de la gravité. Tout ce qui a une masse est soumis à la gravité, y compris vous et moi. Plus un objet est lourd, plus il est soumis à la gravité.

La gravité d'une planète est si importante qu'elle influe sur la façon dont les choses se déplacent autour d'elle. C'est ce que nous appelons son «attraction gravitationnelle». L'attraction gravitationnelle de la Terre est ce qui maintient tout sur le sol. Par ailleurs, notre Soleil exerce la plus forte attraction gravitationnelle de tous les objets du système solaire, et c'est essentiellement pour cette raison que les planètes gravitent autour de lui.

C'est grâce à notre compréhension de l'attraction gravitationnelle que nous obtenons notre plus grand indice sur la possibilité d'une planète X.

Des comportements inattendus

Lorsque l'on observe des objets très éloignés, tels que les planètes naines situées au-delà de Pluton, on constate que leurs orbites sont quelque peu inattendues. Elles se déplacent sur de très grandes orbites elliptiques (en forme d'ovale) et sont groupées.

Lorsque les astronomes utilisent des ordinateurs pour modéliser les forces gravitationnelles nécessaires pour que ces objets se déplacent ainsi, ils découvrent qu'il aurait fallu une planète d'une masse au moins dix fois supérieure à celle de la Terre pour provoquer ce phénomène.

Si la planète X existe, il s’agit probablement d’une géante gazeuse comme Neptune. Image: NASA/Caltech/R. Hurt (IPAC), CC BY

C'est fascinant, mais la question qui se pose alors est la suivante: où se trouve cette planète? Le problème qui se pose aujourd'hui est d'essayer de confirmer que ces prédictions et ces modèles sont corrects. Le seul moyen d'y parvenir est de trouver la planète X, ce qui est certainement plus facile à dire qu'à faire.

La chasse continue

Les scientifiques du monde entier sont à la recherche de preuves visibles de la présence de la planète X depuis de nombreuses années. D'après les modèles informatiques, on pense que la planète X est au moins 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. On essaie de la détecter en recherchant la lumière solaire qu'elle peut refléter, tout comme la Lune brille grâce à la lumière solaire réfléchie la nuit.

La Lune brille la nuit parce qu’elle reflète la lumière du Soleil. S’il existe une planète X,on espère que la lumière qu’elle réfléchit nous permettra de la trouver. Image: shutterstock

Cependant, comme la planète X se trouve très loin du Soleil, on s'attend à ce qu'elle soit très peu lumineuse et difficile à repérer, même pour les meilleurs télescopes de la Terre. De plus, on ne peut pas la chercher à n'importe quel moment de l'année.

On ne dispose que de petites fenêtres nocturnes où les conditions doivent être parfaitement réunies. Plus précisément, il faut attendre une nuit sans Lune et où l'endroit d'où nous observons est orienté vers la bonne partie du ciel.

Mais ne perdez pas espoir pour autant. Au cours de la prochaine décennie, de nouveaux télescopes seront construits et de nouvelles études du ciel seront lancées. Ils nous donneront peut-être l'occasion de prouver ou d'infirmer l'existence de la planète X.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original