Elle est petite (8-9mm), mais peut être très dangereuse, c'est la «recluse brune» ou «araignée violoniste».

Une dangereuse araignée inquiète en Espagne

L'araignée est petite, mais sa morsure peut avoir des conséquences très néfastes. Un cas a été signalé à Majorque.

Des chercheurs mettent en garde contre une possible propagation de l'araignée recluse brune en Espagne. Comme le rapporte la Mallorca Zeitung, les scientifiques recommandent d'informer la population sur l'araignée et d'inclure l'animal dans les programmes de surveillance des espèces nuisibles.

Et pour cause. Une morsure peut entraîner des pathologies complexes. Dans un premier temps, elle est généralement à peine remarquée, mais quelques heures plus tard, le venin peut provoquer de violentes réactions. Des lésions importantes sont possibles.

Gros plan d'une ecchymose sur la peau causée par une araignée recluse brune. imago-images

Un vacancier a perdu deux doigts à Ibiza

L'étude, réalisée par des zoologistes de l'Université des Iles Baléares, documente un total de quatre cas avérés de morsures d'araignée recluse brune en Espagne en 2022 et 2023. L'un des cas s'est produit sur l'île de Majorque: selon les scientifiques, une jeune femme a été mordue derrière l'oreille, au niveau du cou, en septembre 2022.

Elle a dû être traitée pour de la fièvre, des douleurs, de la transpiration, des vertiges et un léger engourdissement dans les bras et les jambes. Ce n'est qu'au bout d'environ deux semaines que la femme s'est complètement rétablie, ont-ils précisé.

Dans les cas les plus graves, sa morsure peut provoquer la nécrose des tissus touchés et des infections Image: www.imago-images.de

En 2021, le cas d'un vacancier à Ibiza avait fait les gros titres. Il avait été amputé de deux doigts suite à une morsure d'araignée, la main ayant d'abord continué à gonfler avant de se nécroser.

Le corps de l'araignée recluse brune mesure sept à neuf millimètres. Elle se caractérise par de longues pattes et un motif en forme de violon sur le corps et fait partie des araignées des sables à six yeux. On la trouve notamment dans le bassin méditerranéen et elle aime se cacher dans de petites fissures et fentes. Elle peut rester immobile jusqu'à cinq mois et survivre sans nourriture ni eau. (mtt)

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)