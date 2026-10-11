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L’Espagne démantèle le dernier grand camp de migrants à Ceuta

epa13295935 Workers of the &#039;Makerel&#039; cleaning company remove waste and debris during the eviction of migrants from a migrant camp set up in the esplanade in front of the old El Guano factory ...
Des employés nettoient les déchets après l’évacuation d’un camp de migrants à Ceuta, avant la visite du roi et de la reine d’Espagne.Keystone

L’Espagne démantèle le dernier grand camp de migrants à Ceuta

Des centaines de personnes ont été évacuées dimanche vers des centres d’accueil, à deux jours de la visite du roi Felipe VI et de la reine Letizia. Le campement s’était formé après l’arrivée de plus de 70 000 migrants depuis le Maroc fin juillet.
11.10.2026, 11:0411.10.2026, 11:04

Les autorités espagnoles ont démantelé dimanche le dernier grand campement de migrants à Ceuta, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Le roi et la reine d'Espagne doivent venir en visite mardi.

Le camp s'était formé après un afflux massif et inédit de plus de 70 000 personnes dans cette enclave espagnole d'Afrique du Nord, en provenance du Maroc voisin, les 30 et 31 juillet. La plupart étaient retournées au Maroc en quelques jours, mais des milliers d'entre elles étaient restées à Ceuta, dormant dans la rue ou sur les plages.

Cette vague soudaine d'arrivées les 30 et 31 juillet, au cours de laquelle des dizaines de personnes ont trouvé la mort, avait été à l'origine d'une crise politique à Madrid ainsi que de vives tensions diplomatiques au sein de l'Union européenne.

Vers les collines

Dimanche, des policiers accompagnés par des soldats sont arrivés peu après 8h00 sur l'esplanade El Guano, où des centaines de migrants campaient dans des abris de fortune après le démantèlement d'autres campements sur les plages voisines, a constaté un journaliste de l'AFP.

Plus de 5300 migrants ont quitté Ceuta pour retourner au Maroc
Plus de 5300 migrants ont quitté Ceuta pour retourner au Maroc

Les migrants ont été embarqués dans des bus et conduits vers des centres d'accueil, tandis que des équipes de nettoyage sont intervenues sur l'esplanade et la plage. Certains migrants ont fui vers les collines voisines pour éviter de monter dans les bus.

Le roi Felipe VI et la reine Letizia doivent se rendre à Ceuta mardi, lors d'un déplacement coordonné avec le gouvernement.

Le Maroc revendique la souveraineté sur Ceuta et Melilla, à quelque 500 km plus à l'est, les deux enclaves espagnoles en Afrique du Nord.

La visite royale à Ceuta mardi, qui doit être suivie mercredi d'un déplacement à Melilla, sera la première d'un monarque espagnol dans les deux villes depuis le voyage du roi Juan Carlos en novembre 2007, qui avait provoqué une crise diplomatique avec le Maroc. (tib/ats)

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